Белгородцы переживают за раненых детей и удивляются заявлениям звёзд о помощи

Нейрохирург Дмитрий Рещиков вылетел из Москвы в Белгород, чтобы оценить состояние другой пострадавшей девочки, а затем отправить её в Москву. Несколько осколков у юной белгородки остались под кожей на лбу, а ещё один попал глубоко в голову. Если его достать, то есть опасность для мозга. Однако спасти ребёнка удалось.