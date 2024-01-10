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Больница

Белгородцы переживают за раненых детей и удивляются заявлениям звёзд о помощи

10 января 2024, 15:30
Фото: 1MI
Больница
Сюжет о белгородских детях, пострадавших от обстрела, показали на федеральном ТВ, певица Лолита заявила о помощи пострадавшим жителям региона, а полиция расследует уголовное дело, которое может быть связано с турфирмами Халаимова.

Пострадавшие дети

Репортаж о состоянии белгородских детей, которые пострадали в результате атаки ВСУ, показали по «Первому каналу». После трагедии юных белгородцев отправили на лечение в Москву. Троих уже перевели в обычную палату после реанимации. В последней остаётся ещё одна девочка, но она уже дышит самостоятельно.

Восьмимесячной девочке, мама которой погибла, ампутировали ногу. Сейчас за малышкой ухаживает родной дядя. При правильном лечении в будущем ребёнок сможет носить протез.

Заведующая отделением хирургии Российской детской клинической больницы Ольга Щербакова рассказала, что в работе есть определённые сложности. Дело в том, что врачи до последнего не знают, какие органы могут быть повреждены у пострадавших после взрывов.

Нейрохирург Дмитрий Рещиков вылетел из Москвы в Белгород, чтобы оценить состояние другой пострадавшей девочки, а затем отправить её в Москву. Несколько осколков у юной белгородки остались под кожей на лбу, а ещё один попал глубоко в голову. Если его достать, то есть опасность для мозга. Однако спасти ребёнка удалось.

Что происходит с белгородскими детьми, раненными при атаке ВСУ 30 декабря?
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Помощь от Лолиты

Российские звёзды продолжают высказываться о трагедии, произошедшей в Белгороде 30 декабря. Как оказалось, число помогающих пополнила засветившаяся на «голой» вечеринке певица Лолита. О помощи со стороны артистки в своём Telegram-канале рассказала телеведущая и журналистка Ксения Собчак.

Сама Лолита в собственном канале опубликовала ролик, где посоветовала обращаться к Собчак за помощью напрямую. Последняя поблагодарила певицу и сообщила, что ранее артистка уже оказывала помощь жителям Белгородской области. Речь идёт о расселении шебекинцев.

К слову, ранее Ксения Собчак предложила жителям Белгорода помощь с переездом в другой регион. Она предлагала помочь с арендой жилья на три месяца в «не приграничных регионах».

Среди тех, кто хотел оказать помощь белгородцам, был и Филипп Киркоров. Народный артист пообещал отправить свой гонорар за съёмки в шоу «Маска» на НТВ пострадавшим жителям Белгорода. Деньги он планирует перечислить через специальные организации, но сумма до сих пор так и не называлась.

Засветившаяся в «голой» вечеринке певица Лолита высказалась о ситуации в Белгороде
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Мошенничество в туризме

10 января белгородское УМВД сообщило о расследовании уголовного дела, касающегося пострадавших туристов. Возбуждено дело по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как установили правоохранители, подозреваемые с помощью использования ряда юрлиц завладели деньгами своих клиентов. С ними заключили договоры, но никакие услуги не оказали.

Имена подозреваемых полиция не называет, но дело может касаться недавнего скандала с турфирмами предпринимателя Александра Халаимова. Ранее белгородцы и другие россияне пожаловались, что столкнулись с мошенничеством в сфере туризма. Бизнесмен при этом утверждал, что его подставили.

Однако так или иначе офисы его турфирм ранее опечатала полиция.

Взялись за Халаимова? Полиция сообщила об уголовном деле с пострадавшими туристами
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