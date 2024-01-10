Взялись за Халаимова? Полиция сообщила об уголовном деле с пострадавшими туристами

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 09:00
Updated Сегодня, 09:00
Пострадавшим из-за турфирм предлагают обращаться в полицию. Правоохранители ведут расследование уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
По предварительным данным, подозреваемые с помощью использования ряда юрлиц завладели деньгами белгородцев и других россиян. С потерпевшими заключили договоры на оказание туристических услуг, однако свои обязательства не выполнили. Теперь полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Имена подозреваемых в полиции не назвали. Возможно, речь идёт в том числе о предпринимателе Александре Халаимове. Ранее люди начали массово жаловаться в Сети на то, что столкнулись с мошенничеством в сфере туризма. Сам Халаимов не выходил на связь, а затем сказал, что туризм в Белгороде переживает сложный период.
Затем предприниматель объяснил скандал со своими турфирмами. Как утверждал бизнесмен, его подставили. Тогда же он рассказал, что компании «Инста Тур» и «Инста Тур Белгород» приостанавливают свою деятельность на шесть месяцев. Халаимов обещал вернуть деньги обратившимся за этим клиентам, а также заявил, что не занимался мошенничеством.
Однако, как оказалось, счёт в истории идёт на миллионы. В декабре 2023 года стало известно, что УМВД получило как минимум 120 заявлений от потерпевших. Сумма нанесённого клиентам ущерба на тот момент превысила 6 млн рублей.