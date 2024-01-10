Взялись за Халаимова? Полиция сообщила об уголовном деле с пострадавшими туристами

Имена подозреваемых в полиции не назвали. Возможно, речь идёт в том числе о предпринимателе Александре Халаимове. Ранее люди начали массово жаловаться в Сети на то, что столкнулись с мошенничеством в сфере туризма. Сам Халаимов не выходил на связь, а затем сказал, что туризм в Белгороде переживает сложный период.