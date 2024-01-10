Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:58

Published Сегодня, 08:58

Modified Сегодня, 09:00

Updated Сегодня, 09:00

Полиция

Взялись за Халаимова? Полиция сообщила об уголовном деле с пострадавшими туристами

10 января 2024, 08:58
Фото: 1MI
Полиция

Белгородская полиция расследует дело о мошенничестве под видом туруслуг

Расследованием уголовного дела по факту мошенничества под предлогом оказания туристических услуг занимаются правоохранительные органы. Полиция рекомендует пострадавшим обращаться к ним. Подробности сообщили в региональном УМВД.

Пострадавшим из-за турфирм предлагают обращаться в полицию. Правоохранители ведут расследование уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По предварительным данным, подозреваемые с помощью использования ряда юрлиц завладели деньгами белгородцев и других россиян. С потерпевшими заключили договоры на оказание туристических услуг, однако свои обязательства не выполнили. Теперь полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Имена подозреваемых в полиции не назвали. Возможно, речь идёт в том числе о предпринимателе Александре Халаимове. Ранее люди начали массово жаловаться в Сети на то, что столкнулись с мошенничеством в сфере туризма. Сам Халаимов не выходил на связь, а затем сказал, что туризм в Белгороде переживает сложный период.

Затем предприниматель объяснил скандал со своими турфирмами. Как утверждал бизнесмен, его подставили. Тогда же он рассказал, что компании «Инста Тур» и «Инста Тур Белгород» приостанавливают свою деятельность на шесть месяцев. Халаимов обещал вернуть деньги обратившимся за этим клиентам, а также заявил, что не занимался мошенничеством.

Однако, как оказалось, счёт в истории идёт на миллионы. В декабре 2023 года стало известно, что УМВД получило как минимум 120 заявлений от потерпевших. Сумма нанесённого клиентам ущерба на тот момент превысила 6 млн рублей.

Да, у туризма в Белгороде тяжёлый период: на Александра Халаимова жалуются клиенты
Узнать подробнее
Читайте также:
«Меня подставили!»: Халаимов объяснил скандал со своими турфирмамиСчёт идёт на миллионы: сколько белгородский туроператор Халаимов должен клиентам?С турфирмы Халаимова требуют почти 400 тысяч рублей долга за аренду офиса
#Белгородская область#Мошенничество#Уголовное дело#Полиция#Туризм#Расследование#Белгород#Наталья Корявых#Турфирмы#Александр Халаимов
Подпишитесь
Стало известно о новых повреждениях после работы ПВО под Белгородом
Сегодня, 08:49
Не поделили землю? Мэрия Белгорода подала два иска в суд к семье Фуглаевых
Сегодня, 08:05
«Мама сказала, не было полруки»: белгородцы — о том, как узнали о раненых близких
Сегодня, 07:58
Засветившаяся в «голой» вечеринке певица Лолита высказалась о ситуации в Белгороде
Сегодня, 06:55
Сам помощь в город не повезёт: как Киркоров перечислит деньги белгородцам?
Сегодня, 08:22