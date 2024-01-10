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Published Сегодня, 07:06

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Updated Сегодня, 07:08

Больница

Сколько человек остаётся в больницах после обстрелов Белгорода?

10 января 2024, 07:06
Фото: 1MI
Больница

13 пострадавших от обстрелов белгородцев выписали из больниц

В больницах Москвы и Белгорода ещё остаются люди, раненные в ходе атак ВСУ с 29 декабря. Трое белгородцев, пострадавших от обстрела 8 января, находятся в реанимации, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Губернатор Вячеслав Гладков рассказал о белгородцах, пострадавших от обстрелов ВСУ, начиная с 29 декабря. 13 человек, которые получили ранения, накануне уже вышли из больниц.

В медучреждениях Белгорода и Москвы лежат ещё 58 раненных в результате атак ВСУ жителей. Трое белгородцев, которые пострадали при обстреле 8 января, пока находятся в реанимации. Они в стабильно тяжёлом состоянии.

Вся необходимая помощь оказывается, лекарственные препараты есть.
Вячеслав Гладков

Накануне главный врач городской больницы № 2 Ольга Мевша рассказала о состоянии пострадавших 8 января. Один из мужчин находится в наиболее стабильном состоянии, поэтому вскоре его должны перевести из реанимации в обычную палату. Ещё двое пациентов, несмотря на небольшие улучшения, пока будут в реанимации.

Что известно о состоянии раненных при атаке 8 января белгородцев?
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