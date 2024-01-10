Сколько человек остаётся в больницах после обстрелов Белгорода?

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Губернатор Вячеслав Гладков рассказал о белгородцах, пострадавших от обстрелов ВСУ, начиная с 29 декабря. 13 человек, которые получили ранения, накануне уже вышли из больниц.
В медучреждениях Белгорода и Москвы лежат ещё 58 раненных в результате атак ВСУ жителей. Трое белгородцев, которые пострадали при обстреле 8 января, пока находятся в реанимации. Они в стабильно тяжёлом состоянии.
Вся необходимая помощь оказывается, лекарственные препараты есть.
Вячеслав Гладков
Накануне главный врач городской больницы № 2 Ольга Мевша рассказала о состоянии пострадавших 8 января. Один из мужчин находится в наиболее стабильном состоянии, поэтому вскоре его должны перевести из реанимации в обычную палату. Ещё двое пациентов, несмотря на небольшие улучшения, пока будут в реанимации.