Сколько человек остаётся в больницах после обстрелов Белгорода?

Накануне главный врач городской больницы № 2 Ольга Мевша рассказала о состоянии пострадавших 8 января. Один из мужчин находится в наиболее стабильном состоянии, поэтому вскоре его должны перевести из реанимации в обычную палату. Ещё двое пациентов, несмотря на небольшие улучшения, пока будут в реанимации.