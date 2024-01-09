В Белгороде собрали 17 млн рублей на помощь пострадавшим при обстреле

Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
По словам Евгении Кондратюк, фонд поддержки военнослужащих собрал 17 млн рублей. Деньги отправляли как обычные люди, так и организации. Средний чек пожертвования составил — 340 рублей: «Получается, что сумма в 300-400 руб. способна вытащить из кромешного ада многих и многих пострадавших».
Во время заседания было принято решение, что деньги будут направлены на программы медицинской реабилитации в лучших профильных центрах, даже если они не входят в программы ОМС. Ранее также сообщалось, что ухаживающим за пострадавшими в Москве направят по 50 тыс. суточных.
Первые выплаты люди должны будут получить до 13 числа.
Также Евгения Кондратюк сообщила, что 15 января первые 22 человека поедут в Калининград. Там они пробудут до 19 января: «У людей большие ожидания от неё. Всё-таки работа с психологом в Белгороде с перерывом на спрятаться в подвале, совсем не то, что работа с психологом в Калининграде, который будет рядом во все дни пребывания в городе».
Отметим, что проект реализуется за счёт МОО «Святое Белогорье против детского рака». Партнёром первой поездки выступил фонд из Калининграда.