В Белгороде собрали 17 млн рублей на помощь пострадавшим при обстреле

Также Евгения Кондратюк сообщила, что 15 января первые 22 человека поедут в Калининград. Там они пробудут до 19 января: «У людей большие ожидания от неё. Всё-таки работа с психологом в Белгороде с перерывом на спрятаться в подвале, совсем не то, что работа с психологом в Калининграде, который будет рядом во все дни пребывания в городе».