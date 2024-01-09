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В Белгороде собрали 17 млн рублей на помощь пострадавшим при обстреле

В Белгороде собрали 17 млн рублей на помощь пострадавшим при обстреле

9 января 2024, 15:49
Фото: Midjourney
Сегодня, 9 января, прошло второе заседание совета по распределению финансовой помощи пострадавшим во время обстрелов. Подробности рассказала руководитель БРОО «Святое Белогорье против детского рака» Евгения Кондратюк.

По словам Евгении Кондратюк, фонд поддержки военнослужащих собрал 17 млн рублей. Деньги отправляли как обычные люди, так и организации. Средний чек пожертвования составил — 340 рублей: «Получается, что сумма в 300-400 руб. способна вытащить из кромешного ада многих и многих пострадавших».

Во время заседания было принято решение, что деньги будут направлены на программы медицинской реабилитации в лучших профильных центрах, даже если они не входят в программы ОМС. Ранее также сообщалось, что ухаживающим за пострадавшими в Москве направят по 50 тыс. суточных.

Первые выплаты люди должны будут получить до 13 числа.

Также Евгения Кондратюк сообщила, что 15 января первые 22 человека поедут в Калининград. Там они пробудут до 19 января: «У людей большие ожидания от неё. Всё-таки работа с психологом в Белгороде с перерывом на спрятаться в подвале, совсем не то, что работа с психологом в Калининграде, который будет рядом во все дни пребывания в городе».

Отметим, что проект реализуется за счёт МОО «Святое Белогорье против детского рака». Партнёром первой поездки выступил фонд из Калининграда.

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#Общество#Пострадавшие#Новости Белгорода#Евгения Кондратюк#Белгород#Алина Харина#Финансовая поддержка#Обстрел ВСУ
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