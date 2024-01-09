Стало известно, когда семьи погибших 30 декабря белгородцев получат выплаты

По словам чиновницы, сегодня у ведомства на контроле 27 человек, из них 25, которые погибли 30 декабря в Белгороде. Восемь человек получат выплаты за счёт внебюджетных источников финансирования. По 12 семьям уже подписаны распоряжения. Деньги поступят на счета родственников.