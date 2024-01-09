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Posted Сегодня, 07:36

Published Сегодня, 07:36

Modified Сегодня, 07:38

Updated Сегодня, 07:38

Стало известно, когда семьи погибших 30 декабря белгородцев получат выплаты

Стало известно, когда семьи погибших 30 декабря белгородцев получат выплаты

9 января 2024, 07:36
Фото: 1MI
Подробнее сообщила региональный министр соцзащиты Елена Батанова. Она отметила, что многие были не готовы предоставлять документы во время новогодних праздников.
Сюжет
Выплаты

По словам чиновницы, сегодня у ведомства на контроле 27 человек, из них 25, которые погибли 30 декабря в Белгороде. Восемь человек получат выплаты за счёт внебюджетных источников финансирования. По 12 семьям уже подписаны распоряжения. Деньги поступят на счета родственников.

Многие не были готовы предоставлять нам документы за прошедшие дни. Мы на связи с ними, сегодня-завтра вопрос закроем. Остальные также получат.
Елена Батанова

Глава региона Вячеслав Гладков дал поручение, чтобы первые выплаты родственники погибших получили уже сегодня.

Выплаты из-за полученных ранений 30 декабря получат 38 белгородцев
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