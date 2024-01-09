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Published Сегодня, 07:29

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Выплаты из-за полученных ранений 30 декабря получат 38 белгородцев

Выплаты из-за полученных ранений 30 декабря получат 38 белгородцев

9 января 2024, 07:29
Фото: 1MI
Также ещё не решён вопрос по 32 пациентам. Подробнее сообщил региональный руководитель здравоохранения Андрей Иконников.
Сюжет
Выплаты

По словам чиновника, в соответствии с распоряжением правительства Белгородской области при ранении средства выплачиваются людям, которым был причинён тяжкий или средний вред здоровью.

К примеру, средний вред здоровью — потеря функции органа более 30% или длительность лечения больше 21 дня. На основании этого заседает комиссия минздрава и принимается решение, какой вред здоровью был нанесён.
Андрей Иконников

Первое заседание комиссии состоялось 8 января. По итогам признали, что 38 белгородцам был нанесён средний или тяжкий вред здоровью на основании полученных травм.

Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что первые выплаты перечислят уже сегодня из резервного фонда. Ранее этого сделать не могли, поскольку банки были закрыты.

Иконников добавил, что сегодня в работе остаются 32 человека, которые по медицинским документам получили средний вред здоровью.

Напомним, ранее стало известно, что в результате атаки на Белгород 30 декабря пострадало более 100 человек.

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#Белгородская область#Белгородцы#Здравоохранение#Правительство#Вред здоровью#Травмы#Выплаты#Белгород#Кристина Семенчук#Ранения#Медицинские документы
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