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В Белгороде установили размер выплаты на организацию похорон участника СВО

В Белгороде установили размер выплаты на организацию похорон участника СВО

26 декабря 2023, 12:32
Фото: 1MI
Депутаты рассмотрели проект закона, который касается установления мер соцподдержки семей военнослужащих, тех, кто погиб после ранения или при выполнении задач по воинской службе в ходе СВО. Также меры касаются семей тех, кто погиб в результате событий, связанных с проведением спецоперации.

В областном центре установили дополнительную меру социальной поддержки — единовременную выплату в размере 150 тысяч рублей на достойное погребение. Средства могут получить семьи военнослужащих, тех, кто проходил службу в войсках Росгвардии, принимавших участие в СВО, погибших после ранения, а также умерших при выполнении задач в ходе спецоперации. Решение распространяется на правоотношения, возникшие с 26 октября 2022 года.

Также на единовременную выплату на достойное погребение могут рассчитывать семьи погибших в результате событий, связанных с проведением спецоперации. Сумма также составляет 150 тысяч рублей. В данном случае решения распространяется на правоотношения, возникшие с 11 октября 2023 года.

Финансирование расходов будет осуществляться за счёт средств резервного фонда администрации Белгорода. Депутаты горсовета проект поддержали.

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#Росгвардия#Погребение#Военнослужащие#Белгород#Кристина Семенчук#Спецоперация#Социальная поддержка#СВО
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