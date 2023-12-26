В Белгороде установили размер выплаты на организацию похорон участника СВО

В областном центре установили дополнительную меру социальной поддержки — единовременную выплату в размере 150 тысяч рублей на достойное погребение. Средства могут получить семьи военнослужащих, тех, кто проходил службу в войсках Росгвардии, принимавших участие в СВО, погибших после ранения, а также умерших при выполнении задач в ходе спецоперации. Решение распространяется на правоотношения, возникшие с 26 октября 2022 года.