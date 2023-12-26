В Белгороде установили размер выплаты на организацию похорон участника СВО

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
В областном центре установили дополнительную меру социальной поддержки — единовременную выплату в размере 150 тысяч рублей на достойное погребение. Средства могут получить семьи военнослужащих, тех, кто проходил службу в войсках Росгвардии, принимавших участие в СВО, погибших после ранения, а также умерших при выполнении задач в ходе спецоперации. Решение распространяется на правоотношения, возникшие с 26 октября 2022 года.
Также на единовременную выплату на достойное погребение могут рассчитывать семьи погибших в результате событий, связанных с проведением спецоперации. Сумма также составляет 150 тысяч рублей. В данном случае решения распространяется на правоотношения, возникшие с 11 октября 2023 года.
Финансирование расходов будет осуществляться за счёт средств резервного фонда администрации Белгорода. Депутаты горсовета проект поддержали.