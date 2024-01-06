Поездка в Калининград: как белгородцам помогут справиться после трагедии 30 декабря

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Белгородским семьям, которые пострадали в результате атаки ВСУ 30 декабря, окажут помощь в рамках проекта «Гостевая реабилитация». Калининградский фонд «Верю в чудо» стал первым партнёром проекта.
Как рассказала руководитель БРОО «Святое Белогорье против детского рака» Евгения Кондратюк, они направили обращения в несколько крупных фондов. Белгородцев готовы принимать в других городах России. Предлагается организовать для жителей Белгорода экскурсии и работу с психологами.
Фонд из Калининграда стал первым партнёром проекта. Организация возьмёт на себя расходы за проживание, питание, экскурсионные программы, а также программы реабилитации. «Святое Белогорье против детского рака» должна оплатить проезд.
Четыре семьи, столкнувшиеся с бедой, поедут в Калининград 14 января. Там им окажут профессиональную помощь.
Мы понимаем, что как прежде ни для кого уже не будет, но силы жить дальше появятся.
Евгения Кондратюк
Добавим, что Кондратюк входит в совет по распределению средств пострадавшим 30 декабря. Первое его заседание состоялось 3 января. В тот момент было принято решение о выплате в 50 тысяч рублей тем родственникам пострадавших белгородцев.