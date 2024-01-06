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Posted Сегодня, 12:37

Published Сегодня, 12:37

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

Белгородцы смогут пройти гостевую реабилитацию в других регионах страны

Поездка в Калининград: как белгородцам помогут справиться после трагедии 30 декабря

6 января 2024, 12:37
Фото: Midjourney

Белгородцы смогут пройти гостевую реабилитацию в других регионах страны

Белгородцам, которые пострадали в результате атаки ВСУ на областной центр 30 декабря, окажут помощь в рамках проекта «Гостевая реабилитация». Фонд из Калининграда стал первым партнёром проекта, рассказала руководитель БРОО «Святое Белогорье против детского рака» Евгения Кондратюк.

Белгородским семьям, которые пострадали в результате атаки ВСУ 30 декабря, окажут помощь в рамках проекта «Гостевая реабилитация». Калининградский фонд «Верю в чудо» стал первым партнёром проекта.

Как рассказала руководитель БРОО «Святое Белогорье против детского рака» Евгения Кондратюк, они направили обращения в несколько крупных фондов. Белгородцев готовы принимать в других городах России. Предлагается организовать для жителей Белгорода экскурсии и работу с психологами.

Фонд из Калининграда стал первым партнёром проекта. Организация возьмёт на себя расходы за проживание, питание, экскурсионные программы, а также программы реабилитации. «Святое Белогорье против детского рака» должна оплатить проезд.

Четыре семьи, столкнувшиеся с бедой, поедут в Калининград 14 января. Там им окажут профессиональную помощь.

Мы понимаем, что как прежде ни для кого уже не будет, но силы жить дальше появятся.
Евгения Кондратюк

Добавим, что Кондратюк входит в совет по распределению средств пострадавшим 30 декабря. Первое его заседание состоялось 3 января. В тот момент было принято решение о выплате в 50 тысяч рублей тем родственникам пострадавших белгородцев.

Родным пострадавших при обстреле 30 декабря белгородцев выплатят по 50 тысяч рублей
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