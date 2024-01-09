Что известно о состоянии раненных при атаке 8 января белгородцев?

Главврач больницы в Белгороде рассказала о состоянии пострадавших при обстреле

О состоянии раненных при атаке ВСУ 8 января рассказала главврач горбольницы № 2 Ольга Мевша. По её словам, одного мужчину вскоре переведут в обычное отделение. Вместе с тем двое других пострадавших остаются в реанимации.