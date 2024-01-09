Что известно о состоянии раненных при атаке 8 января белгородцев?

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Главный врач городской больницы №2 Ольга Мевша рассказала о состоянии пострадавших 8 января белгородцев. Первый раненый мужчина находится в наиболее стабильном состоянии, его в скором времени переведут из реанимации в обычное отделение.
Остальные два пациента остаются в реанимации, несмотря на небольшое улучшение их состояния. У женщины проникающее ранение груди. «На данный момент мы её экстубировали, дышит она самостоятельно, гемодинамически стабильна», — рассказала о состоянии пациентки врач.
У третьего пострадавшего проникающее ранение груди, поражение сосудисто-нервного пучка и перелом плечевой кости. Перелом уже стабилизировали, дышит мужчина также самостоятельно.
Напомним, что вчера, 8 января, над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. В результате падения обломков три человека получили ранения. Утром стало известно, что их прооперировали.