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Published Сегодня, 13:49

Modified Сегодня, 13:51

Updated Сегодня, 13:51

Больница

Что известно о состоянии раненных при атаке 8 января белгородцев?

9 января 2024, 13:49
Фото: Midjourney
Больница

Главврач больницы в Белгороде рассказала о состоянии пострадавших при обстреле

О состоянии раненных при атаке ВСУ 8 января рассказала главврач горбольницы № 2 Ольга Мевша. По её словам, одного мужчину вскоре переведут в обычное отделение. Вместе с тем двое других пострадавших остаются в реанимации.

Главный врач городской больницы №2 Ольга Мевша рассказала о состоянии пострадавших 8 января белгородцев. Первый раненый мужчина находится в наиболее стабильном состоянии, его в скором времени переведут из реанимации в обычное отделение.

Остальные два пациента остаются в реанимации, несмотря на небольшое улучшение их состояния. У женщины проникающее ранение груди. «На данный момент мы её экстубировали, дышит она самостоятельно, гемодинамически стабильна», — рассказала о состоянии пациентки врач.

У третьего пострадавшего проникающее ранение груди, поражение сосудисто-нервного пучка и перелом плечевой кости. Перелом уже стабилизировали, дышит мужчина также самостоятельно.

Напомним, что вчера, 8 января, над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. В результате падения обломков три человека получили ранения. Утром стало известно, что их прооперировали.

Медики оценили состояние троих раненных при обстреле Белгорода 8 января
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#Белгородская область#Белгородский район#Новости Белгорода#Раненые#Белгород#Состояние здоровья#Александра Склярова#Ольга Мевша
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