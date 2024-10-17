Состояние здоровья

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Белгородцы мёрзнут в своих квартирах, а уволенные директора не вернутся на работу?
17 октября, 15:30
Стало известно состояние пострадавших при последних обстрелах белгородцев
19 сентября, 06:44
Появились обновлённые данные о состоянии раненого военкора Поддубного
8 августа, 14:23
Число раненных при вечерних атаках белгородцев увеличилось
27 февраля, 06:31
Что известно о состоянии раненных при атаке 8 января белгородцев?
9 января, 13:49
2023
Врач рассказал о состоянии пострадавшего при обстреле белгородца
23 ноября 2023, 16:58
Стало известно состояние раненного при ночной атаке в Белгороде журналиста
Главврач областной больницы в Белгороде сообщил РИА «Новости» о состоянии пострадавшего мужчины. В настоящий момент Хайбар Акифи подключён к искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). О состоянии его жены информация не обновлялась.
13 октября 2023, 13:51
Гладков рассказал о состоянии раненного при обстреле Максимовки белгородца
21 сентября 2023, 06:32
Стало известно, в каком состоянии находится пострадавшая при обстреле белгородка
5 сентября 2023, 15:10
Пострадавшего при обстреле 14-летнего белгородца доставили в детскую больницу
6 июня 2023, 04:46
Стало известно о состоянии раненных при обстреле белгородской Соболевки детей
Девочке Софии на следующей неделе должны снять повязки с глаз. Мальчику Даниилу в понедельник сделают операцию, рассказал Вячеслав Гладков.
4 июня 2023, 09:35
Стало известно, в каком состоянии находятся раненные при обстреле Масловой Пристани
2 июня 2023, 15:59
Пострадавший при обстреле Шебекинского округа мужчина находится в реанимации
19 мая 2023, 04:34
Раненный при обстреле Шебекино житель пришёл в себя
7 мая 2023, 04:08
Состояние пострадавшей при обстреле Шебекино женщины стабильное
13 января 2023, 16:48
2022
Пострадавшая из-за обстрела Шебекино девушка находится в тяжёлом состоянии
О состоянии юной белгородки во время прямого эфира рассказал глава регионального минздрава Андрей Иконников.
24 ноября 2022, 08:08
Пострадавшего от взрыва дрона ребёнка из Белгорода увезли в федеральный медцентр
21 октября 2022, 09:38
Один из пострадавших после обстрела Белгорода находится в тяжёлом состоянии
Оба раненых находятся в больнице. Один из них в тяжёлом состоянии, написал мэр Антон Иванов в своём телеграм-канале.
17 октября 2022, 11:22
Гладков рассказал о состоянии потерявшего пальцы после взрыва гранаты подростка
Инцидент произошёл в ночь на 5 октября в Шебекинском горокруге. Пострадавший находится в больнице.
5 октября 2022, 10:33
Ребёнок в тяжёлом состоянии. Белгородский минздрав: пострадавшего при нападении ребёнка отправят в федеральный медцентр
Шестилетний мальчик вместе с матерью находится в реанимации. Ребёнка собираются отправить в другое медучреждение в связи с тяжестью травм.
10 августа 2022, 10:07

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