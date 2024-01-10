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Posted Сегодня, 12:55

Published Сегодня, 12:55

Modified Сегодня, 13:46

Updated Сегодня, 13:46

Больница

Что происходит с белгородскими детьми, раненными при атаке ВСУ 30 декабря?

10 января 2024, 12:55
Фото: 1MI
Больница

Троих пострадавших при обстреле юных белгородцев перевели из реанимации

О состоянии детей московские врачи рассказали журналистам «Первого канала». Сейчас в обычные отделения перевели уже троих детей, кроме одной девочки — она дышит самостоятельно, но пока останется на лечении в реанимации.

В репортаже рассказали, в каком состоянии находятся четверо детей, пострадавших 30 декабря при обстреле Белгорода. После трагедии их отправили на лечение в Москву. В настоящий момент троих пациентов уже перевели в обычное отделение, ещё одна девочка остаётся в реанимации, но она уже самостоятельно дышит.

При обстреле погибла 35-летняя Виктория Величко, её двое детей, с которыми она в тот день гуляла, получили ранения: восьмимесячной дочке пришлось ампутировать ногу. За ней в настоящий момент ухаживает родной дядя Дмитрий. При правильном лечении в будущем девочка может начать носить протез.

Заведующая отделением хирургии Российской детской клинической больницы Ольга Щербакова рассказала, что при ранениях от взрывов врачи до последнего не знают, какие органы у пострадавших могут быть разрушены.

Нейрохирург Дмитрий Рещиков вылетел из Москвы в Белгород, чтобы оценить ранение девочки Софии и отправить её в Москву. Для таких ситуаций у врача дома и на работе хранится специальный рюкзак с очками-лупой.

У ребёнка было сложное ранение: несколько осколков остались под кожей на лбу, ещё один — вошёл глубоко в голову, доставать его было рискованно для мозга. Но врачи смогли спасти раненую. В день обстрела она вместе с подругами шла поздравлять тренера по танцам.

Мы установили датчик внутричерепного давления, который помог нам определить хирургическую тактику: необходимо ли её прооперировать экстренно или можно немного подождать. Нам повезло: масштабное хирургическое вмешательство не потребовалось и её удалось стабилизировать.
Дмитрий Рещиков
Репортаж о пострадавших детях
Видео: «Первый канал»
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