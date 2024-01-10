Что происходит с белгородскими детьми, раненными при атаке ВСУ 30 декабря?

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
В репортаже рассказали, в каком состоянии находятся четверо детей, пострадавших 30 декабря при обстреле Белгорода. После трагедии их отправили на лечение в Москву. В настоящий момент троих пациентов уже перевели в обычное отделение, ещё одна девочка остаётся в реанимации, но она уже самостоятельно дышит.
При обстреле погибла 35-летняя Виктория Величко, её двое детей, с которыми она в тот день гуляла, получили ранения: восьмимесячной дочке пришлось ампутировать ногу. За ней в настоящий момент ухаживает родной дядя Дмитрий. При правильном лечении в будущем девочка может начать носить протез.
Заведующая отделением хирургии Российской детской клинической больницы Ольга Щербакова рассказала, что при ранениях от взрывов врачи до последнего не знают, какие органы у пострадавших могут быть разрушены.
Нейрохирург Дмитрий Рещиков вылетел из Москвы в Белгород, чтобы оценить ранение девочки Софии и отправить её в Москву. Для таких ситуаций у врача дома и на работе хранится специальный рюкзак с очками-лупой.
У ребёнка было сложное ранение: несколько осколков остались под кожей на лбу, ещё один — вошёл глубоко в голову, доставать его было рискованно для мозга. Но врачи смогли спасти раненую. В день обстрела она вместе с подругами шла поздравлять тренера по танцам.
Мы установили датчик внутричерепного давления, который помог нам определить хирургическую тактику: необходимо ли её прооперировать экстренно или можно немного подождать. Нам повезло: масштабное хирургическое вмешательство не потребовалось и её удалось стабилизировать.
Дмитрий Рещиков