Что происходит с белгородскими детьми, раненными при атаке ВСУ 30 декабря?

У ребёнка было сложное ранение: несколько осколков остались под кожей на лбу, ещё один — вошёл глубоко в голову, доставать его было рискованно для мозга. Но врачи смогли спасти раненую. В день обстрела она вместе с подругами шла поздравлять тренера по танцам.