Самый страшный день: белгородец сделал видео об обстреле 30 декабря

В Сети появилось видео о страшных для Белгорода событиях — обстреле 30 декабря. Ролик сделал Ил Лебедев, на записи подробно показаны обстоятельства трагедии. В тот день в городе погибли 25 человек. Ранения получили ещё более ста. В центре были серьёзные разрушения.