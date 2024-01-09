Самый страшный день: белгородец сделал видео об обстреле 30 декабря

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В Сети появилось видео о страшных для Белгорода событиях — обстреле 30 декабря. Ролик сделал Ил Лебедев, на записи подробно показаны обстоятельства трагедии. В тот день в городе погибли 25 человек. Ранения получили ещё более ста. В центре были серьёзные разрушения.
На днях назвали имена погибших при атаке на город. Среди них дети, пенсионеры, студент, сотрудник Следственного комитета и ряд других жителей. В день обстрела ВСУ атаковали центр Белгорода реактивными снарядами с кассетными боеприпасами.
Ранее журналист Бел.Ру прошёлся по опустевшим улицам в центре. В городе изредка встречались прохожие — одинокие бабушки с мешками и тележками и спешащие по делам молодые люди. На центральной площади и вовсе не удалось встретить никого.