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Обстрел Белгорода 30 декабря, скриншот из видео

Самый страшный день: белгородец сделал видео об обстреле 30 декабря

9 января 2024, 16:00
Фото: vk.com/illebedev
Обстрел Белгорода 30 декабря, скриншот из видео

В Сети опубликовали видео от белгородца о трагедии 30 декабря

30 декабря Белгород попал под самый страшный с начала СВО обстрел. Из-за атаки ВСУ погибли 25 человек, более сотни получили ранения. В городе зафиксировали массу разрушений. Белгородец сделал видео о трагических событиях и поделился им в Сети.

В Сети появилось видео о страшных для Белгорода событиях — обстреле 30 декабря. Ролик сделал Ил Лебедев, на записи подробно показаны обстоятельства трагедии. В тот день в городе погибли 25 человек. Ранения получили ещё более ста. В центре были серьёзные разрушения.

На днях назвали имена погибших при атаке на город. Среди них дети, пенсионеры, студент, сотрудник Следственного комитета и ряд других жителей. В день обстрела ВСУ атаковали центр Белгорода реактивными снарядами с кассетными боеприпасами.

Ранее журналист Бел.Ру прошёлся по опустевшим улицам в центре. В городе изредка встречались прохожие — одинокие бабушки с мешками и тележками и спешащие по делам молодые люди. На центральной площади и вовсе не удалось встретить никого.

Обстрел Белгорода 30 декабря
Видео: vk.com/illebedev
Улицы опустели: Белгород переживает трагедию и готовится к первой рабочей неделе
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