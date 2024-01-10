«Мама сказала, не было полруки»: белгородцы — о том, как узнали о раненых близких

Одна из жительниц города рассказала, что собиралась выйти 30 декабря на прогулку с детьми, когда услышала взрывы. Они спрятались в ванной, а позже Карина узнала, что у её матери, которая в это время уже была в центре, оторвало пальцы. «В тот момент она успела отправить мне только голосовое сообщение: „У меня нет полруки"», — рассказала девушка. После этого связь с матерью белгородка потеряла.