«Мама сказала, не было полруки»: белгородцы — о том, как узнали о раненых близких

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 08:03
Updated Сегодня, 08:03
Одна из жительниц города рассказала, что собиралась выйти 30 декабря на прогулку с детьми, когда услышала взрывы. Они спрятались в ванной, а позже Карина узнала, что у её матери, которая в это время уже была в центре, оторвало пальцы. «В тот момент она успела отправить мне только голосовое сообщение: „У меня нет полруки"», — рассказала девушка. После этого связь с матерью белгородка потеряла.
Женщина искала свою мать в больницах около шести часов, потому что пострадавших было слишком много. Позже выяснилось, что её маму довезла на машине незнакомая девушка, потому что все скорые были заполнены. Теперь женщина находится на лечении в московской больнице.
Скажу, что поколение детей как будто бы сильнее нас. Сейчас во время обстрелов дети автоматически идут в ванную, пока мы, взрослые, с дрожащими руками и ногами пытаемся сдержать эмоции. Моей дочке семь лет, и она уже к этому относится так, как будто бы это было всегда.
Карина
Белгородец Иван считает, что случившийся 30 декабря обстрел был самым сильным с начала специальной военной операции. В тот день он находился на балконе, когда увидел, что что-то летит — через секунду произошёл первый взрыв.
Всё случилось на главной улице, ущерб просто колоссальный. Автобусы в городе перестали ходить, такси тоже не ездят. Люди, которые в этот момент оказались в центре, просто не знали, как добираться домой в жилые районы.
Иван
Местный житель хотел уехать к родственникам 3 января, но с самого утра раздались взрывы — всех повели в укрытие. Когда до автобуса оставалось пару минут, многие люди стали выходить на улицу, хотя громкие звуки продолжались. «В итоге тоже встал и пошёл как ни в чем не бывало. Смотрю, там снаружи стоит автобус, а водитель курит на улице и смотрит в небо. Я подумал, ну ничего себе у мужика стальные нервы», — отметил парень.
Часто в других регионах люди интересуются, насколько в Белгородской области сейчас опасно.
Такие моменты ещё больше подрывают дух, потому что ты понимаешь, что буквально через одну область от тебя живут люди, которые даже не думают о спецоперации, а ты живешь в постоянном страхе.
Иван
Екатерина рассказала, как её знакомая была в «Маяке», когда случились взрывы. Она выжила и «просто побежала домой, везде кровь, люди кричат». Ирина вспомнила, что после трагедии город опустел, а 31 декабря никаких праздников не было: даже ёлка не работала.
«Когда воет сирена, становится очень страшно. Раньше её из-за телевизора можно было не услышать, сейчас же очень хорошо слышно всегда», — отметила Ирина.
По словам Павла, многие его знакомые 30 декабря гуляли в центре города, когда начался обстрел. До укрытия бежать было далеко, поэтому они просто легли на землю и закрыли голову руками. Когда звуки взрывов прекратились, приятели побежали прятаться в соседние подъезды, вспомнил белгородец.