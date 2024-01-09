«Это сплочённый народ»: медик рассказал, как белгородцы спасали раненых 30 декабря

После того, как медикам сообщили о случившейся трагедии и вызвали на место происшествия, врачи пытались предположить, с чем могут столкнуться, а также вспомнить всё изученное, чтобы своевременно и не отвлекаясь на эмоции оказать пострадавшим помощь. Уже в центре бригада поняла, что раненых окажется много.