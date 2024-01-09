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Медпомощь

«Это сплочённый народ»: медик рассказал, как белгородцы спасали раненых 30 декабря

9 января 2024, 09:07
Фото: 1MI
Медпомощь

Белгородские врачи рассказали, как спасали раненных при обстреле 30 декабря

В региональном министерстве здравоохранения поделились историями сотрудника бригады скорой помощи и врача-травматолога областной больницы, которые после обстрела Белгорода 30 декабря спасали жизни пострадавших жителей.

Всего в спасении белгородцев принимали участие 44 медицинские бригады скорой помощи. Среди них был и врач Центральной подстанции Артём Губарев. Мужчина рассказал, как оказал помощь четверым раненым.

После того, как медикам сообщили о случившейся трагедии и вызвали на место происшествия, врачи пытались предположить, с чем могут столкнуться, а также вспомнить всё изученное, чтобы своевременно и не отвлекаясь на эмоции оказать пострадавшим помощь. Уже в центре бригада поняла, что раненых окажется много.

Столкнулись с разными травмами: повреждение сосудисто-нервного пучка, ключицы, сосудов шеи. У 14-летней девочки было слепое осколочное ранение ягодичной области и области правого бедра. У одной женщины был перелом рёбер, у мужчины — контузия.
Артём Губарев

Фельдшер отметил, что после оказания помощи чувствовал опустошение, а в голове всё время появлялись картины случившейся трагедии. «Я испытывал гордость за коллег и за сплочённость народа. Находящиеся рядом люди помогали нам и сами оказывали первую помощь», — добавил медик.

Артём Губарев
Видео: министерство здравоохранения

Врач-травматолог областной больницы Ашот Депелян признался, что, когда узнал о случившейся трагедии, несколько раз проехал на красный сигнал светофора, потому что спешил на помощь пострадавшим.

Медик столкнулся с открытыми ранениями, переломами костей, ранениями мягких тканей. Почти у всех пострадавших, признаётся травматолог, вытаскивали осколки. Только у одной женщины осколок прошёл насквозь.

Конечно, боль испытываешь в эти моменты, но нужно ехать и помогать. Сейчас опять на работе и снова буду оказывать помощь этим больным. Главное — помочь пострадавшим, облегчить их участь.
Ашот Депелян
Ашот Депелян
Видео: министерство здравоохранения

Напомним, что редакция Бел.Ру собрала истории всех пострадавших при обстреле 30 декабря центра Белгорода жителей в одном материале. В него также вошли истории тех, кто в день трагедии спасал раненых.

Истории пострадавших и спасавших: обстрел Белгорода 30 декабря глазами очевидцев
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