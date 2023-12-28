Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:32

Published Сегодня, 04:32

Modified Сегодня, 04:32

Updated Сегодня, 04:32

С турфирмы Халаимова требуют почти 400 тысяч рублей долга за аренду офиса

С турфирмы Халаимова требуют почти 400 тысяч рублей долга за аренду офиса

28 декабря 2023, 04:32
Фото: Midjourney
Иск в арбитражный суд подала управляющая белгородским «Сити Моллом» компания «Южный полюс». Уже есть решение и по иску корпорации «Гринн», но там сумма долга была небольшой.

ООО «Южный полюс» обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к компании «Инста Тур» Александра Халаимова с требованием выплатить 393 770 рублей долга по договору аренды. Заявление поступило 22 декабря.

Управляющая «Сити Моллом» компания требует взыскать 241,4 тыс. рублей долга по краткосрочному договору аренды за ноябрь, 152 тысячи рублей неустойки и расходы по оплате госпошлины.

Арбитражный суд заявление принял и возбудил производство по делу в упрощённом порядке.

Ранее у «Инста Тур» отсудила долг по аренде офиса в «МегаГринне» и корпорация «Гринн». Там долг за аренду с июля по сентябрь составил 33 350 рублей.

Напомним, ущерб клиентам белгородского туроператора, который перестал организовывать оплаченные путёвки, оценивают в 6 млн рублей. В полицию поступило не менее 120 заявлений по данным на 26 декабря. Сам Халаимов уверял, что его подставили. Но Дмитрий Андреев обвинения отрицает. Позже владелец турфирм пообещал, что начнёт возвращать деньги клиентам в течение двух недель.

«Мы ему доверяли»: Матвей Халаимов дал комментарий о ситуации, произошедшей с отцом
Узнать подробнее
Читайте также:
«Прошу помощи»: владелец турагентств Халаимов рассказал, где сейчас находится«Меня подставили!»: Халаимов объяснил скандал со своими турфирмамиХалаимов пообещал возобновить возвраты за оплаченные туры в течение двух недель
#Евгений Грицков#Долг#Мегагринн#Гринн#Арбитражный суд#Новости Белгорода#Эксклюзив#Сити молл#Турфирма#Белгород#Белгородский бизнес#Южный полюс#Александр Халаимов#Инста Тур#Долг по аренде
Подпишитесь
Раненный в результате атаки ВСУ на мост белгородец скончался в реанимации
Сегодня, 09:22
Дом белгородцев пострадал от осколков снарядов при новом обстреле
Сегодня, 10:35
Вы удивитесь: что в Белгородской области подорожало больше, чем яйца?
Сегодня, 07:41
Белгородских оптовиков поймали на повышении цен на куриные яйца
Сегодня, 09:52
Белгородэнерго накануне праздников напоминает о безопасном обращении с электричеством
Сегодня, 09:36
Повышенная пенсия уже в декабре? Кто получит и в какие числа
Сегодня, 10:04