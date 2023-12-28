С турфирмы Халаимова требуют почти 400 тысяч рублей долга за аренду офиса

Posted Сегодня, 04:32
Published Сегодня, 04:32
Modified Сегодня, 04:32
Updated Сегодня, 04:32
ООО «Южный полюс» обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к компании «Инста Тур» Александра Халаимова с требованием выплатить 393 770 рублей долга по договору аренды. Заявление поступило 22 декабря.
Управляющая «Сити Моллом» компания требует взыскать 241,4 тыс. рублей долга по краткосрочному договору аренды за ноябрь, 152 тысячи рублей неустойки и расходы по оплате госпошлины.
Арбитражный суд заявление принял и возбудил производство по делу в упрощённом порядке.
Ранее у «Инста Тур» отсудила долг по аренде офиса в «МегаГринне» и корпорация «Гринн». Там долг за аренду с июля по сентябрь составил 33 350 рублей.
Напомним, ущерб клиентам белгородского туроператора, который перестал организовывать оплаченные путёвки, оценивают в 6 млн рублей. В полицию поступило не менее 120 заявлений по данным на 26 декабря. Сам Халаимов уверял, что его подставили. Но Дмитрий Андреев обвинения отрицает. Позже владелец турфирм пообещал, что начнёт возвращать деньги клиентам в течение двух недель.