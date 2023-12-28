С турфирмы Халаимова требуют почти 400 тысяч рублей долга за аренду офиса

Напомним, ущерб клиентам белгородского туроператора, который перестал организовывать оплаченные путёвки, оценивают в 6 млн рублей. В полицию поступило не менее 120 заявлений по данным на 26 декабря. Сам Халаимов уверял, что его подставили. Но Дмитрий Андреев обвинения отрицает. Позже владелец турфирм пообещал, что начнёт возвращать деньги клиентам в течение двух недель.