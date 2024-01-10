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Лолита Милявская

Засветившаяся в «голой» вечеринке певица Лолита высказалась о ситуации в Белгороде

10 января 2024, 06:55
Фото: страница Лолиты Милявской в соцсети
Лолита Милявская

Собчак заявила, что певица Лолита тоже помогла белгородцам

После случившейся трагедии в Белгороде российские звёзды заявляют о помощи жителям. С призывом обратилась и Лолита Милявская, которая, как уточнила Ксения Собчак, ранее помогала и шебекинцам.

Звёзды российской эстрады продолжают сообщать о помощи белгородцам. Как заявила Ксения Собчак, жителям Белгорода помогает певица Лолита Милявская. Ранее, по словам журналистки, артистка оказала содействие в расселении шебекинцев.

Лолита в своём Telegram-канале опубликовала ролик, где посоветовала людям обращаться за помощью к Собчак напрямую. За это телеведущая её поблагодарила.

«Спасибо и за то, что ты помогала расселить шебекинцев, и за помощь белгородским семьям сейчас. Завтра подробно отчитаемся по промежуточным итогам расселения», — продолжила Собчак.

На трагедию в Белгороде ранее отреагировал и Филипп Киркоров. Артист осудил обстрел ВСУ Белгорода 30 декабря и пообещал отправить свой гонорар за съёмки в шоу «Маска» на НТВ пострадавшим белгородцам.

В начале января уже упомянутая Ксения Собчак предложила жителям Белгорода помощь с переездом в другой регион. Журналистка пообещала помочь с арендой жилья на три месяца в «не приграничных регионах».

Киркоров пообещал отдать свой гонорар пострадавшим из-за атаки ВСУ жителям Белгорода
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#Белгородская область#Филипп киркоров#Звёзды#Белгород#Наталья Корявых#Ксения собчак#Обстрел Белгорода 30 декабря#Лолита Милявская#Помощь белгородцам
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