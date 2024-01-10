Засветившаяся в «голой» вечеринке певица Лолита высказалась о ситуации в Белгороде

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
Звёзды российской эстрады продолжают сообщать о помощи белгородцам. Как заявила Ксения Собчак, жителям Белгорода помогает певица Лолита Милявская. Ранее, по словам журналистки, артистка оказала содействие в расселении шебекинцев.
Лолита в своём Telegram-канале опубликовала ролик, где посоветовала людям обращаться за помощью к Собчак напрямую. За это телеведущая её поблагодарила.
«Спасибо и за то, что ты помогала расселить шебекинцев, и за помощь белгородским семьям сейчас. Завтра подробно отчитаемся по промежуточным итогам расселения», — продолжила Собчак.
На трагедию в Белгороде ранее отреагировал и Филипп Киркоров. Артист осудил обстрел ВСУ Белгорода 30 декабря и пообещал отправить свой гонорар за съёмки в шоу «Маска» на НТВ пострадавшим белгородцам.
В начале января уже упомянутая Ксения Собчак предложила жителям Белгорода помощь с переездом в другой регион. Журналистка пообещала помочь с арендой жилья на три месяца в «не приграничных регионах».