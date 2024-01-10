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Published Сегодня, 13:46

Modified Сегодня, 13:48

Updated Сегодня, 13:48

Документы

Пострадавших при обстрелах белгородцев хотят обеспечить «Правовой заботой»

10 января 2024, 13:46
Фото: Midjourney
Документы

Правовую помощь окажут пострадавшим при атаках жителям Белгорода

Горожане, которые пострадали от обстрелов ВСУ, получат необходимую правовую помощь. В течение трёх дней белгородцы смогут встретиться с омбудсменом, чиновниками из профильных министерств, представителями юридического бюро, сообщили в региональном правительстве.

Белгородцы, которые пострадали от обстрелов, могут получить необходимую правовую помощь. Для горожан чиновники проведут совместный приём.

Как пояснили в региональном правительстве, жители Белгорода смогут посетить омбудсмена Жанну Кирееву, представителей министерства соцзащиты, минобра, министерства ЖКХ, минздрава, минстроя. Участвовать в работе будут сотрудники государственно-правового управления администрации губернатора, аппарата уполномоченного по правам ребёнка, ОГКУ «Государственное юридическое бюро Белгородской области», органов местного самоуправления.

Приёмы для белгородцев проведут с 10 по 12 января. 10 января с 14:00 до 21:00 горожан принимают на базе областного МФЦ на проспекте Славы, 25, 11 января в это же время можно прийти в МКУ «Муниципальная стража» на Преображенской, 94. С 14:00 до 21:00 12 января жителей примут в в ТЦ «Заря» на Макаренко, 20. С собой необходимо взять паспорт.

Напомним, 30 декабря ВСУ атаковали центр Белгорода. Погибли 25 человек, ещё 109 ранены.

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