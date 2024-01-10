Пострадавших при обстрелах белгородцев хотят обеспечить «Правовой заботой»

Приёмы для белгородцев проведут с 10 по 12 января. 10 января с 14:00 до 21:00 горожан принимают на базе областного МФЦ на проспекте Славы, 25, 11 января в это же время можно прийти в МКУ «Муниципальная стража» на Преображенской, 94. С 14:00 до 21:00 12 января жителей примут в в ТЦ «Заря» на Макаренко, 20. С собой необходимо взять паспорт.