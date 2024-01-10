Из-за обстрелов 400 детей увезут в другие регионы из Белгорода

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
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Updated Сегодня, 07:03
Сегодня, 10 января, дети из Белгорода поедут в загородные лагеря в Воронежскую и Калужскую области. Принять 400 детей согласились губернаторы Александр Гусев и Владислав Шапша.
Ребят отправляют в учреждения на время продлённых каникул. Смена в лагере продлится 21 день. С ними в другие регионы поедут белгородские медицинские работники, а также педагоги.
Напомним, что в Белгородской области из-за неспокойной оперативной обстановки продлили школьные каникулы до 22 января. Такое решение касается детей некоторых муниципалитетов региона, включая Белгород. Чтобы дети не оставались одни дома, глава региона предложил отправить детей в загородные лагеря.
Детей из Белгорода отправят в лагеря семи регионов. Помимо Воронежской и Калужской областей, в список также вошли Тамбовская, Тульская, Ярославская, Липецкая и Пензенская области.
Кроме загородных лагерей, семьи из Белгорода также принимают в ПВР Старого Оскола. Ранее там находились 189 человек, включая 72 ребёнка.