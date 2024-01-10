Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:58

Published Сегодня, 06:58

Modified Сегодня, 07:03

Updated Сегодня, 07:03

Дети

Из-за обстрелов 400 детей увезут в другие регионы из Белгорода

10 января 2024, 06:58
Фото: Midjourney
Дети

Первые дети из Белгородской области выезжают в лагеря других регионов

Детей отправят в загородные лагеря Воронежской и Калужской областей уже в эту среду. В учреждениях дети пробудут 21 день, их будут сопровождать медики и педагоги. Подробности сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Сюжет
Дети

Сегодня, 10 января, дети из Белгорода поедут в загородные лагеря в Воронежскую и Калужскую области. Принять 400 детей согласились губернаторы Александр Гусев и Владислав Шапша.

Ребят отправляют в учреждения на время продлённых каникул. Смена в лагере продлится 21 день. С ними в другие регионы поедут белгородские медицинские работники, а также педагоги.

Напомним, что в Белгородской области из-за неспокойной оперативной обстановки продлили школьные каникулы до 22 января. Такое решение касается детей некоторых муниципалитетов региона, включая Белгород. Чтобы дети не оставались одни дома, глава региона предложил отправить детей в загородные лагеря.

Детей из Белгорода отправят в лагеря семи регионов. Помимо Воронежской и Калужской областей, в список также вошли Тамбовская, Тульская, Ярославская, Липецкая и Пензенская области.

Кроме загородных лагерей, семьи из Белгорода также принимают в ПВР Старого Оскола. Ранее там находились 189 человек, включая 72 ребёнка.

«Ждёшь обстрела и радуешься, что пронесло»: жители Белгорода — о переезде в ПВР
Узнать подробнее
Читайте также:
381 житель Белгорода уехал в ПВР региона из-за обстрелов ВСУНе только Воронеж: белгородцы едут в ПВР Старого ОсколаУже завтра в детские лагеря Калуги и Воронежа поедут 400 белгородских детей
#Белгородская область#Дети#Лагеря#Белгород#Вячеслав Гладков#Воронежская область#Калужская область#Александра Склярова
Подпишитесь
Стало известно о новых повреждениях после работы ПВО под Белгородом
Сегодня, 08:49
Не поделили землю? Мэрия Белгорода подала два иска в суд к семье Фуглаевых
Сегодня, 08:05
«Мама сказала, не было полруки»: белгородцы — о том, как узнали о раненых близких
Сегодня, 07:58
Засветившаяся в «голой» вечеринке певица Лолита высказалась о ситуации в Белгороде
Сегодня, 06:55
Сам помощь в город не повезёт: как Киркоров перечислит деньги белгородцам?
Сегодня, 08:22
Взялись за Халаимова? Полиция сообщила об уголовном деле с пострадавшими туристами
Сегодня, 08:58