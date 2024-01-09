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Безопасность детей

Уже завтра в детские лагеря Калуги и Воронежа поедут 400 белгородских детей

9 января 2024, 08:59
Фото: 1MI
Безопасность детей

Из Белгорода в Калугу и Воронеж 10 января отправят 400 детей на зимний отдых

В ряде муниципалитетов Белгородской области зимние каникулы продлены до 22 января. Родители в целях безопасности могут направить детей на отдых в другие регионы, где подготовлено более двух тысяч мест в детских лагерях и санаториях. 10 января отправят на зимний отдых первые четыре сотни детей.
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Дети

Андрей Милёхин, министр образования Белгородской области, доложил, что, согласно с решением оперштаба Белгородской области, зимние каникулы в ряде муниципалитетов продлены по 22 января. В связи с этим, родители, для которых проблематично оставлять детей школьного возраста дома одних, имеется возможность направить детей на время отдыха в другие регионы. Договорённость имеется с семью регионами. Обрабатывается решение по более двум тысячам мест в детских лагерях отдыха и санаториях. Произведён обзвон родителей с целью информирования, приняты заявки.

Так, 10 января первые 400 человек уже отправляются в Воронеж и Калугу. Смена длится 21 день. Позже подготовлены места будут в Тамбове, Туле, Ярославле, Липецкой и Пензенской области. К концу недели две тысячи детей уже смогут отправиться на зимний отдых.

Вячеслав Гладков отметил, что в регионы также могут отправить белгородских преподавателей, которые будут следить за безопасностью детей на протяжении всех трёх недель. Кроме этого, белгородские специалисты осмотрят те учреждения, куда хотят заселить детей, до прибытия в них ребят.

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