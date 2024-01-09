Уже завтра в детские лагеря Калуги и Воронежа поедут 400 белгородских детей

Андрей Милёхин, министр образования Белгородской области, доложил, что, согласно с решением оперштаба Белгородской области, зимние каникулы в ряде муниципалитетов продлены по 22 января. В связи с этим, родители, для которых проблематично оставлять детей школьного возраста дома одних, имеется возможность направить детей на время отдыха в другие регионы. Договорённость имеется с семью регионами. Обрабатывается решение по более двум тысячам мест в детских лагерях отдыха и санаториях. Произведён обзвон родителей с целью информирования, приняты заявки.