Уже завтра в детские лагеря Калуги и Воронежа поедут 400 белгородских детей

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Андрей Милёхин, министр образования Белгородской области, доложил, что, согласно с решением оперштаба Белгородской области, зимние каникулы в ряде муниципалитетов продлены по 22 января. В связи с этим, родители, для которых проблематично оставлять детей школьного возраста дома одних, имеется возможность направить детей на время отдыха в другие регионы. Договорённость имеется с семью регионами. Обрабатывается решение по более двум тысячам мест в детских лагерях отдыха и санаториях. Произведён обзвон родителей с целью информирования, приняты заявки.
Так, 10 января первые 400 человек уже отправляются в Воронеж и Калугу. Смена длится 21 день. Позже подготовлены места будут в Тамбове, Туле, Ярославле, Липецкой и Пензенской области. К концу недели две тысячи детей уже смогут отправиться на зимний отдых.
Вячеслав Гладков отметил, что в регионы также могут отправить белгородских преподавателей, которые будут следить за безопасностью детей на протяжении всех трёх недель. Кроме этого, белгородские специалисты осмотрят те учреждения, куда хотят заселить детей, до прибытия в них ребят.