Пока белгородцев просят не уезжать из региона, детей отправляют в загородные лагеря

Также сообщается, что санаторий «Бригантина „Белогорье“» в Крыму возобновит работу и примет детей из области уже в середине января. Чтобы в лагерь отправили детей из Белгорода, родителям нужно обратиться в администрацию города, в Министерство образования или к директорам школ.