Пока белгородцев просят не уезжать из региона, детей отправляют в загородные лагеря

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
В ходе традиционного предрождественского интервью митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн ответил на некоторые вопросы, беспокоящие жителей. Так, он выразил глубокие соболезнования по поводу трагедии, произошедшей в центре Белгорода 30 декабря, и призвал к молитве и силе в перенесении утраты.
Митрополит также подчеркнул важность оставаться сильными и солидарными в такие тяжёлые времена, несмотря на экономические и социальные вызовы. Он призвал горожан не покидать родной город, утверждая, что их присутствие и участие в восстановлении области сейчас особенно важны.
Напомним, что в этом году ночные богослужения на Рождество в Белгороде и 20-километровой приграничной зоне не проводились.
На улице к главе региона подошла одна из местных жительниц. Она выразила беспокойство по поводу продления школьных каникул: родители выйдут на работу уже 9 января, однако детям в такое неспокойное время придётся сидеть дома одним.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил решение этой проблемы: отправить детей в загородные лагеря других регионов. Губернаторы некоторых областей уже согласились принять детей из Белгорода.
Также сообщается, что санаторий «Бригантина „Белогорье“» в Крыму возобновит работу и примет детей из области уже в середине января. Чтобы в лагерь отправили детей из Белгорода, родителям нужно обратиться в администрацию города, в Министерство образования или к директорам школ.
Школьные каникулы продлены из-за неспокойной обстановки до 19 января. До этого времени дома пробудут дети из Белгорода, Белгородского, Краснояружского, Борисовского, Волоконовского районов, Грайворонского, Шебекинского, Валуйского, Яковлевского округов, а также в Мелихово и Дальней Игуменке Корочанского района.
В результате рассмотрения дела в Арбитражном суде Белгородской области перевозчику мусора «Экотранс» удалось взыскать с белгородского Центра экологической безопасности (ЦЭБ) долг в размере 145 млн рублей.
Речь идёт о задолженности по нескольким договорам на вывоз мусора из различных районов. Хотя изначально компания требовала 225 млн рублей, последующие решения суда удовлетворили иск лишь частично.
Стороны также спорили по вопросу учёта количества мусора, что привело к значительным взаимным претензиям, превысившим 1 млрд рублей. Это не первый раз, когда ЦЭБ оказывается в центре юридических споров, так как ранее организации не удалось оспорить решение ФАС о нарушении конкуренции.