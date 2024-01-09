Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:34

Published Сегодня, 06:34

Modified Сегодня, 06:36

Updated Сегодня, 06:36

Лагерь

Названы регионы, в которые увезут белгородских детей

9 января 2024, 06:34
Фото: Midjourney
Лагерь

Белгородских детей примут в лагерях в семи регионах

Родители, обеспокоенные неспокойной обстановкой в Белгороде, приняли решение отправить своих детей в загородные лагеря. Принять ребят согласились уже семь регионов: о трёх стало известно 9 января. Подробности сообщил глава региона.
Сюжет
Дети

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ещё три российских региона готовы принять детей из Белгорода в лагеря на время продлённых каникул. Разместить юных белгородцев согласились губернаторы Липецкой, Тульской и Пензенской областей. В настоящий момент формируются группы детей, которых отправят в эти лагеря.

Глава региона отметил, что в регионы также могут отправить белгородских преподавателей, которые будут следить за безопасностью детей на протяжении всех трёх недель.

Кроме этого, белгородские специалисты осмотрят те учреждения, куда хотят заселить детей, до прибытия в них ребят.

Напомним, что из-за неспокойной оперативной обстановки в Белгороде и других муниципалитетах продлили школьные каникулы до 19 января. В связи с этим некоторые родители начали беспокоиться о том, с кем их дети будут оставаться дома, ведь взрослые выйдут на работу уже с 9 января.

Одна из обеспокоенных жительниц обратилась к губернатору, который и предложил отправить детей в загородные лагеря. 8 января стало известно, что принять юных белгородцев могут четыре региона: Воронежская, Калужская, Тамбовская и Ярославская области.

Четыре региона готовы принять в лагеря школьников из Белгорода
Узнать подробнее
Читайте также:
Детей из Белгорода могут отправить в загородные лагеря из-за продления каникулОднако не везде: в Белгородской области продлят каникулы, а сессии пройдут онлайнШестеро детей и взрослые: как себя чувствуют раненные при обстреле белгородцы
#Белгородская область#Дети#Лагеря#Белгород#Вячеслав Гладков#Детские лагеря#Александра Склярова
Подпишитесь
В Кремле ответили, почему ВСУ усилили удары по Белгороду
Сегодня, 10:04
Ракетная опасность — подъезды открываются: Гладков дал поручения по доступу в укрытия
Сегодня, 06:37
В Белгороде и Белгородском районе уточнили разрушения после вечерней атаки ВСУ
Сегодня, 07:48
Вышла выбросить мусор и не вернулась: что известно о гибели женщины при атаке ВСУ
Сегодня, 09:21
«Это сплочённый народ»: медик рассказал, как белгородцы спасали раненых 30 декабря
Сегодня, 09:07