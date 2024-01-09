Названы регионы, в которые увезут белгородских детей

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ещё три российских региона готовы принять детей из Белгорода в лагеря на время продлённых каникул. Разместить юных белгородцев согласились губернаторы Липецкой, Тульской и Пензенской областей. В настоящий момент формируются группы детей, которых отправят в эти лагеря.
Глава региона отметил, что в регионы также могут отправить белгородских преподавателей, которые будут следить за безопасностью детей на протяжении всех трёх недель.
Кроме этого, белгородские специалисты осмотрят те учреждения, куда хотят заселить детей, до прибытия в них ребят.
Напомним, что из-за неспокойной оперативной обстановки в Белгороде и других муниципалитетах продлили школьные каникулы до 19 января. В связи с этим некоторые родители начали беспокоиться о том, с кем их дети будут оставаться дома, ведь взрослые выйдут на работу уже с 9 января.
Одна из обеспокоенных жительниц обратилась к губернатору, который и предложил отправить детей в загородные лагеря. 8 января стало известно, что принять юных белгородцев могут четыре региона: Воронежская, Калужская, Тамбовская и Ярославская области.