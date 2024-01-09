Названы регионы, в которые увезут белгородских детей

Напомним, что из-за неспокойной оперативной обстановки в Белгороде и других муниципалитетах продлили школьные каникулы до 19 января. В связи с этим некоторые родители начали беспокоиться о том, с кем их дети будут оставаться дома, ведь взрослые выйдут на работу уже с 9 января.