Детей из Белгорода могут отправить в загородные лагеря из-за продления каникул

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о случившейся с ним на днях ситуации. По его словам, на улице к нему подошла местная жительница. Она сказала, что переживает о том, где останутся её дети в связи с продлёнными каникулами, ведь она сама выйдет на работу.