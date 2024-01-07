Детей из Белгорода могут отправить в загородные лагеря из-за продления каникул

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о случившейся с ним на днях ситуации. По его словам, на улице к нему подошла местная жительница. Она сказала, что переживает о том, где останутся её дети в связи с продлёнными каникулами, ведь она сама выйдет на работу.
Глава региона подумал и предложил вариант решения проблемы: организовать в Белгороде группы детей и отправить их в загородные лагеря других регионов. Некоторые регионы не против принять юных белгородцев, отметил Гладков.
Также губернатор отметил, что круглогодичный санаторий «Бригантина „Белогорье“», находящийся в Крыму, возобновит свою работу в середине января. Туда отправятся 277 детей из Шебекинского округа, но в санатории примут и детей из Белгорода. Для этого родителям нужно обратиться в администрацию города, в Министерство образования или к директорам школ.
Мы поймём запрос, сформируем группы и отправим их. Надеюсь, что наши дети отдохнут и наберутся сил, находясь в безопасности. Постараемся организовать и учебные процессы. Мы делаем всё, что от нас зависит, чтобы помочь нашим детям.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что из-за неспокойной оперативной обстановки в Белгородской области приняли решение продлить школьные каникулы. Так, дети возобновят учёбу не 9, а 19 января в школах Белгорода, Белгородского, Краснояружского, Борисовского, Волоконовского районов, Грайворонского, Шебекинского, Валуйского, Яковлевского округов, а также в Мелихово и Дальней Игуменке Корочанского района.