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Posted Сегодня, 10:28

Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

Дети

Выплаты от государства получат дети, пострадавшие от агрессии Украины

21 декабря 2023, 10:28
Фото: Midjourney
Дети

Путин подписал указ о поддержке пострадавших от обстрелов детей

Семьям пострадавших детей с 1 января 2024 года выплатят по 100 тыс. рублей. Выплаты доступны в тех случаях, если ребёнок пострадал в новых регионах РФ или на территории субъектов, прилегающих к зоне проведения СВО. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
Сюжет
Дети

Семьи с детьми, пострадавшими из-за агрессии со стороны Украины, поддержат выплатами. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Согласно документу, семьям пострадавших детей с 1 января 2024 года выплатят по 100 тыс. рублей. Выплата доступна в том случае, если ребёнок получил увечье на территории Запорожской, Херсонской областей, ЛНР и ДНР или в регионах, прилегающих к зоне проведения спецоперации. Также указано, что речь идёт о периоде с 18 февраля 2022 года.

Соответствующий документ опубликовали 21 декабря.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области семьи силовиков — участников СВО получат деньги на детей. Ежемесячно им будут выплачивать по 3 тыс. рублей и ещё разовую помощь в год в размере 15 тыс. рублей. Поддержку окажут и при рождении ребёнка.

Указ Владимира ПутинаУказ Владимира Путина
Указ Владимира ПутинаУказ Владимира Путина
Указ Владимира Путина
Фото: publication.pravo.gov.ru
Семьи белгородских силовиков–участников СВО получат деньги на детей
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