Выплаты от государства получат дети, пострадавшие от агрессии Украины

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Семьи с детьми, пострадавшими из-за агрессии со стороны Украины, поддержат выплатами. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Согласно документу, семьям пострадавших детей с 1 января 2024 года выплатят по 100 тыс. рублей. Выплата доступна в том случае, если ребёнок получил увечье на территории Запорожской, Херсонской областей, ЛНР и ДНР или в регионах, прилегающих к зоне проведения спецоперации. Также указано, что речь идёт о периоде с 18 февраля 2022 года.
Соответствующий документ опубликовали 21 декабря.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области семьи силовиков — участников СВО получат деньги на детей. Ежемесячно им будут выплачивать по 3 тыс. рублей и ещё разовую помощь в год в размере 15 тыс. рублей. Поддержку окажут и при рождении ребёнка.