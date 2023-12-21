Выплаты от государства получат дети, пострадавшие от агрессии Украины

Согласно документу, семьям пострадавших детей с 1 января 2024 года выплатят по 100 тыс. рублей. Выплата доступна в том случае, если ребёнок получил увечье на территории Запорожской, Херсонской областей, ЛНР и ДНР или в регионах, прилегающих к зоне проведения спецоперации. Также указано, что речь идёт о периоде с 18 февраля 2022 года.