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Published Сегодня, 06:40

Modified Сегодня, 06:42

Updated Сегодня, 06:42

Дети

В белгородском правительстве ответили, каких детей отправят в лагерь в первую очередь

10 января 2024, 06:40
Фото: 1MI
Дети

Милёхин разъяснил порядок отбора белгородских детей для загородных лагерей

В школе белгородке предложили отправить ребёнка в детский лагерь, пока в городе неспокойная оперативная обстановка. Та согласилась, однако затем ей сообщили, что в учреждения якобы отправят сначала детей спасателей и врачей. Белгородка решила поинтересоваться, правда ли это.
Сюжет
Дети

Белгородцы интересуются, почему не всем детям предлагают выехать из столицы региона. Одна из жительниц города пишет, что такие предложения якобы поступают только тем детям, у кого родители работают спасателями или врачами.

Почему детей беженцев вывозили с территорий обстрелов, а нам говорят, что в лагерь поедут только дети, родители которых работают в МЧС, или дети врачей? Остальные дети должны самостоятельно сидеть дома. Дети беженцев, получается, нашей стране гораздо важнее, чем дети, которые рождены на территории России?
поинтересовалась женщина

Белгородцев это обращение удивило: они попросили прокомментировать, так ли это. Вместе с тем стоит отметить что некоторые родители заявили, что уехать предлагали всем детям, вне зависимости от профессии их родителей.

На обращение отреагировал региональный министр образования Андрей Милёхин. Он отметил, что «тех детей, которые потеряли жильё и возможность находиться на территории, на которой проживали, нельзя сравнивать с другими детьми» и что все дети равны в правах.

Выбора какой- то определённой категории для направления детей в детский лагерь за пределы области нет. Школа принимает заявление от всех родителей (законных представителей). Заявления рассматриваются комиссионно. В первоочередном порядке путёвки предоставляются детям, чьи родители работают на предприятиях с непрерывным циклом производства или обеспечивают жизнедеятельность муниципалитета или области.
Андрей Милёхин

Принять в лагерь смогут всех детей, как только появится возможность: для этого заявления ждут от всех родителей, желающих отправить своих детей в безопасное место, добавил чиновник. Заявки следует передать через школу.

Уже завтра в детские лагеря Калуги и Воронежа поедут 400 белгородских детей
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#Белгородская область#Дети#Лагеря#Белгород#Андрей Милёхин#Александра Склярова
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