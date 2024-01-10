В белгородском правительстве ответили, каких детей отправят в лагерь в первую очередь

Милёхин разъяснил порядок отбора белгородских детей для загородных лагерей

В школе белгородке предложили отправить ребёнка в детский лагерь, пока в городе неспокойная оперативная обстановка. Та согласилась, однако затем ей сообщили, что в учреждения якобы отправят сначала детей спасателей и врачей. Белгородка решила поинтересоваться, правда ли это.

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