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ПВР

Белгородцы уезжают из столицы в ПВР и прощаются с недолго стоявшей главной ёлкой

9 января 2024, 15:30
Фото: 1MI
ПВР
Сегодня, 9 января, белгородцы обсуждали открытие подъездов на время обстрелов и пополнение региональных ПВР жителями областной столицы. Также горожане узнали о демонтаже главной новогодней ёлки. Итоги дня — в материале Бел.Ру.

Домофоны МКД на время обстрелов будут отключать

На еженедельном оперативном совещании губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вспомнил жалобы жителей, которые не могли попасть в многоэтажные дома при обстрелах из-за домофонов. Мэр Белгорода Валентин Демидов занимается предоставлением ключей от подвалов «в каждую квартиру», однако, по мнению главы региона, нужно также позаботиться о тех, кто находится на улице.

Так, министр цифрового развития области должен до завтрашнего дня придумать, как сделать так, чтобы при получении сигнала «Ракетная опасность» домофоны отключались, а прохожие смогли забежать с улицы внутрь многоэтажек. При этом нужно соблюсти закон об антитеррористической защищённости.

Также в управлении региональной безопасности должны будут проверить доступ в укрытия со стороны коммерческих предприятий.

Ракетная опасность — подъезды открываются: Гладков дал поручения по доступу в укрытия
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Из столицы региона — в областные ПВР

Из-за неспокойной обстановки Белгород покинул 381 житель: из них 156 детей и 54 пенсионера. Всех жителей, покинувших областной центр, разместили в пунктах временного размещения Белгородской области.

Большее количество жителей разместили в ПВР Старого Оскола — 240 человек. В ближайшее время туда могут въехать ещё 33 семьи — это 81 белгородец.

Также горожан разместили в ПВР Губкина и Корочанского района. Всего в регионе работает восемь пунктов временного размещения — семь гостиниц и один санаторий «Дубравушка». Помимо проживания, белгородцев обеспечили трёхразовым питанием, досугом для детей и медпомощью.

Губернатор Белгородской области поручил своему заместителю Ольге Медведевой посетить все ПВР и проверить условия размещения белгородцев.

381 житель Белгорода уехал в ПВР региона из-за обстрелов ВСУ
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Демонтаж главной ёлки

На Соборной площади Белгорода рабочие приступили к демонтажу главной новогодней ёлки. Дерево начали убирать с площади раньше запланированного срока из-за случившегося 30 декабря обстрела Белгорода.

Напомним, что в результате трагедии в областном центре погибли 25 человек, включая четверых детей. В настоящий момент известны имена 24 погибших. Ещё 109 человек получили ранения. 30 декабря прилёт одного из снарядов зафиксировали у крытого ледового катка, размещённого возле главной ёлки.

Рабочие приступили к монтажу ёлки 14 ноября 2023 года. Её высота составляет 32,5 метра, ширина — 11,2 метра. Всего конструкция состоит из более чем 21 тыс. деталей.

После новогодних праздников в 2023 году главную ёлку начали убирать с площади только 1 февраля.

Раньше времени: в Белгороде начали разбирать ёлку на Соборной площади
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