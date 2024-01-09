Белгородцы уезжают из столицы в ПВР и прощаются с недолго стоявшей главной ёлкой

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
На еженедельном оперативном совещании губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вспомнил жалобы жителей, которые не могли попасть в многоэтажные дома при обстрелах из-за домофонов. Мэр Белгорода Валентин Демидов занимается предоставлением ключей от подвалов «в каждую квартиру», однако, по мнению главы региона, нужно также позаботиться о тех, кто находится на улице.
Так, министр цифрового развития области должен до завтрашнего дня придумать, как сделать так, чтобы при получении сигнала «Ракетная опасность» домофоны отключались, а прохожие смогли забежать с улицы внутрь многоэтажек. При этом нужно соблюсти закон об антитеррористической защищённости.
Также в управлении региональной безопасности должны будут проверить доступ в укрытия со стороны коммерческих предприятий.
Из-за неспокойной обстановки Белгород покинул 381 житель: из них 156 детей и 54 пенсионера. Всех жителей, покинувших областной центр, разместили в пунктах временного размещения Белгородской области.
Большее количество жителей разместили в ПВР Старого Оскола — 240 человек. В ближайшее время туда могут въехать ещё 33 семьи — это 81 белгородец.
Также горожан разместили в ПВР Губкина и Корочанского района. Всего в регионе работает восемь пунктов временного размещения — семь гостиниц и один санаторий «Дубравушка». Помимо проживания, белгородцев обеспечили трёхразовым питанием, досугом для детей и медпомощью.
Губернатор Белгородской области поручил своему заместителю Ольге Медведевой посетить все ПВР и проверить условия размещения белгородцев.
На Соборной площади Белгорода рабочие приступили к демонтажу главной новогодней ёлки. Дерево начали убирать с площади раньше запланированного срока из-за случившегося 30 декабря обстрела Белгорода.
Напомним, что в результате трагедии в областном центре погибли 25 человек, включая четверых детей. В настоящий момент известны имена 24 погибших. Ещё 109 человек получили ранения. 30 декабря прилёт одного из снарядов зафиксировали у крытого ледового катка, размещённого возле главной ёлки.
Рабочие приступили к монтажу ёлки 14 ноября 2023 года. Её высота составляет 32,5 метра, ширина — 11,2 метра. Всего конструкция состоит из более чем 21 тыс. деталей.
После новогодних праздников в 2023 году главную ёлку начали убирать с площади только 1 февраля.