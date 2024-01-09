Белгородцы уезжают из столицы в ПВР и прощаются с недолго стоявшей главной ёлкой

На еженедельном оперативном совещании губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вспомнил жалобы жителей, которые не могли попасть в многоэтажные дома при обстрелах из-за домофонов. Мэр Белгорода Валентин Демидов занимается предоставлением ключей от подвалов «в каждую квартиру», однако, по мнению главы региона, нужно также позаботиться о тех, кто находится на улице.