«Теперь работает закон»: детский омбудсмен — о банде, избивавшей белгородцев

Чтобы не допустить подобного поведения среди подростков, Галина Пятых дала несколько советов родителям. Следует больше общаться со своими детьми на разные темы, выходящие за рамки школы и дома: о друзьях, о новых тенденциях среди подростков, об увлечениях. Также нужно стараться поддерживать связь своего ребёнка с его близкими друзьями, помогать им чаще встречаться дома или вне его стен, что позволит всегда знать, где находится ребёнок.