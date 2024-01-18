«Теперь работает закон»: детский омбудсмен — о банде, избивавшей белгородцев

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Уполномоченный по правам ребёнка в Белгородской области Галина Пятых прокомментировала новости о группе подростков, которые на улицах и в торговых центрах Белгорода избивали прохожих, а затем публиковали соответствующие записи в Сети. Детский омбудсмен отметила, что пока никакой оценки этим действиям давать не будет: точку в этом деле поставят силовые структуры.
Тому, что произошло, оправданий нет и быть не должно. Возбуждено уголовное дело, теперь работает закон.
Галина Пятых
Пятых объяснила, почему такие ситуации могут возникать среди детей. По её словам, подростки начинают соперничать между собой, когда собираются в группы. Ради признания ребята могут пойти на многое, включая насилие.
«Если ребёнок не был правильно воспитан, чтобы противостоять толпе, если в своём социуме он испытывает насилие по отношению к себе, то для него данное поведение будет нормой», — утверждает омбудсмен.
Чтобы не допустить подобного поведения среди подростков, Галина Пятых дала несколько советов родителям. Следует больше общаться со своими детьми на разные темы, выходящие за рамки школы и дома: о друзьях, о новых тенденциях среди подростков, об увлечениях. Также нужно стараться поддерживать связь своего ребёнка с его близкими друзьями, помогать им чаще встречаться дома или вне его стен, что позволит всегда знать, где находится ребёнок.
В то же время не нужно пускаться в гиперопеку: ребёнок просто должен знать, что может довериться родителю в любой ситуации.
Напомним, что о банде подростков стало известно пару дней назад. В настоящий момент задержаны все шестеро членов группировки, возбуждены уголовные дела. Один из участников банды в настоящий момент находится в суде.
Ранее также стала известна история одного мужчины, которого избил подросток из этой банды. Мужчина может остаться инвалидом.