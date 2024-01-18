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Posted Сегодня, 12:29

Published Сегодня, 12:29

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

Подростки

«Теперь работает закон»: детский омбудсмен — о банде, избивавшей белгородцев

18 января 2024, 12:29
Фото: Midjourney
Подростки

Детский омбудсмен Пятых прокомментировала историю об избиении белгородцев

Омбудсмен Галина Пятых прокомментировала ситуацию с подростками, избивавшими белгородцев, и дала несколько советов родителям региона, как не допустить подобного поведения у своих детей.

Уполномоченный по правам ребёнка в Белгородской области Галина Пятых прокомментировала новости о группе подростков, которые на улицах и в торговых центрах Белгорода избивали прохожих, а затем публиковали соответствующие записи в Сети. Детский омбудсмен отметила, что пока никакой оценки этим действиям давать не будет: точку в этом деле поставят силовые структуры.

Тому, что произошло, оправданий нет и быть не должно. Возбуждено уголовное дело, теперь работает закон.
Галина Пятых

Пятых объяснила, почему такие ситуации могут возникать среди детей. По её словам, подростки начинают соперничать между собой, когда собираются в группы. Ради признания ребята могут пойти на многое, включая насилие.

«Если ребёнок не был правильно воспитан, чтобы противостоять толпе, если в своём социуме он испытывает насилие по отношению к себе, то для него данное поведение будет нормой», — утверждает омбудсмен.

Чтобы не допустить подобного поведения среди подростков, Галина Пятых дала несколько советов родителям. Следует больше общаться со своими детьми на разные темы, выходящие за рамки школы и дома: о друзьях, о новых тенденциях среди подростков, об увлечениях. Также нужно стараться поддерживать связь своего ребёнка с его близкими друзьями, помогать им чаще встречаться дома или вне его стен, что позволит всегда знать, где находится ребёнок.

В то же время не нужно пускаться в гиперопеку: ребёнок просто должен знать, что может довериться родителю в любой ситуации.

Напомним, что о банде подростков стало известно пару дней назад. В настоящий момент задержаны все шестеро членов группировки, возбуждены уголовные дела. Один из участников банды в настоящий момент находится в суде.

Ранее также стала известна история одного мужчины, которого избил подросток из этой банды. Мужчина может остаться инвалидом.

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#Общество#Белгородская область#Подростки#Новости Белгорода#Галина Пятых#Белгород#Банда#Избиение прохожего#Александра Склярова#Банда подростков
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