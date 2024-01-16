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Posted Сегодня, 15:30

Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 16:05

Updated Сегодня, 16:05

В отношении записывавших на видео избиения белгородцев возбудили уголовное дело

В отношении записывавших на видео избиения белгородцев возбудили уголовное дело

16 января 2024, 15:30
Фото: 1MI
Личности хулиганов установлены, полиция собирает свидетелей и потерпевших, рассказала пресс-секретарь МВД Ирина Волк.

Полицейские заметили видеозаписи в интернете, на которых молодые люди на улицах Белгорода угрожают и оскорбляют горожан, нападают на них и бьют. При этом снимают на видео и выкладывают в Telegram-каналах.

Менее чем за сутки удалось установить личности группировки. Сейчас их разыскивают. При этом трое из них ранее были судимы.

Следственное управление УМВД по Белгороду возбудило уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса. Одного из потерпевших допрашивают, устанавливают всех соучастников и обстоятельства преступлений.

Потерпевших и свидетелей события просят как можно быстрее обратиться в полицию.

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#Евгений Грицков#Происшествия#Уголовное дело#Полиция#Новости Белгорода#Хулиганы#Белгород#Избиение прохожих
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