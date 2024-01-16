В отношении записывавших на видео избиения белгородцев возбудили уголовное дело

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 16:05
Updated Сегодня, 16:05
Полицейские заметили видеозаписи в интернете, на которых молодые люди на улицах Белгорода угрожают и оскорбляют горожан, нападают на них и бьют. При этом снимают на видео и выкладывают в Telegram-каналах.
Менее чем за сутки удалось установить личности группировки. Сейчас их разыскивают. При этом трое из них ранее были судимы.
Следственное управление УМВД по Белгороду возбудило уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса. Одного из потерпевших допрашивают, устанавливают всех соучастников и обстоятельства преступлений.
Потерпевших и свидетелей события просят как можно быстрее обратиться в полицию.