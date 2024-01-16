Baza: возбуждено уголовное дело из-за нападений банды парней на белгородцев

Несколько молодых людей снимали видео с избиениями и публиковали в Telegram-каналах. Соответствующие кадры уже распространились в Сети. Те, кто увидели записи, решили, что парни толпой бьют незнакомцев «ради хайпа». Они также оскорбляют прохожих и даже сами дерутся друг с другом.