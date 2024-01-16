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СКР

Baza: возбуждено уголовное дело из-за нападений банды парней на белгородцев

16 января 2024, 14:51
Фото: 1MI
СКР

Об избиениях подростками белгородцев известили главу СК Бастрыкина

Стало известно о возбуждении уголовного дела по факту избиений прохожих группой парней в Белгороде. Видео соответствующего содержания попали в Сеть. О ситуации уже известили главу СКР Александра Бастрыкина. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.

Из-за истории с избиениями группой парней прохожих в Белгороде возбудили уголовное дело. Об этом сообщает Baza. Источник пишет, что о ситуации известили главу СК РФ Александра Бастрыкина. Он взял дело под свой контроль.

Несколько молодых людей снимали видео с избиениями и публиковали в Telegram-каналах. Соответствующие кадры уже распространились в Сети. Те, кто увидели записи, решили, что парни толпой бьют незнакомцев «ради хайпа». Они также оскорбляют прохожих и даже сами дерутся друг с другом.

Источник пишет, что полиции якобы известны личности большинства подозреваемых. Уголовное дело уже возбудили. Предположительно, речь идёт о статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

К слову, владелец канала с видео с избиениями уже удалил эти ролики, однако они успели распространиться в Сети. Этим контентом ранее заинтересовалась полиция. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Полиция найдёт подростков, которые на видео избивают прохожих белгородцев
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#Белгородская область#Происшествия#Уголовное дело#Избиение#Белгород#Наталья Корявых#Прохожие#Топла парней
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