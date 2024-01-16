Baza: возбуждено уголовное дело из-за нападений банды парней на белгородцев

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
Из-за истории с избиениями группой парней прохожих в Белгороде возбудили уголовное дело. Об этом сообщает Baza. Источник пишет, что о ситуации известили главу СК РФ Александра Бастрыкина. Он взял дело под свой контроль.
Несколько молодых людей снимали видео с избиениями и публиковали в Telegram-каналах. Соответствующие кадры уже распространились в Сети. Те, кто увидели записи, решили, что парни толпой бьют незнакомцев «ради хайпа». Они также оскорбляют прохожих и даже сами дерутся друг с другом.
Источник пишет, что полиции якобы известны личности большинства подозреваемых. Уголовное дело уже возбудили. Предположительно, речь идёт о статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).
К слову, владелец канала с видео с избиениями уже удалил эти ролики, однако они успели распространиться в Сети. Этим контентом ранее заинтересовалась полиция. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.