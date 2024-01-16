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Posted Сегодня, 10:24

Published Сегодня, 10:24

Modified Сегодня, 10:26

Updated Сегодня, 10:26

Полиция

Полиция найдёт подростков, которые на видео избивают прохожих белгородцев

16 января 2024, 10:24
Фото: 1MI
Полиция

Полиция Белгорода проверит историю с избиением подростками прохожих

Правоохранители обнаружили в соцсетях видеозаписи с подростками, которые выполняли противоправные действия. Предполагается, что всё это происходило на улицах Белгорода. Правоохранители проведут проверку и установят личности подростков.

Полицейские в Белгороде обнаружили Telegram-канал, в котором подростки публикуют видео с противоправными действиями — избиениями других людей. Предположительно, несовершеннолетние действуют на улицах Белгорода.

Правоохранительные органы организовали проверку. Устанавливаются личности запечатлённых на видеозаписях молодых людей, а также все обстоятельства произошедшего.

Бел.Ру заметило, что автор Telegram-канала, где публиковались противоправные действия, уже удалил некоторые видеозаписи.

Напомним, что накануне полицейские нашли подростка, который на видео изрисовал остановку на улице Победы в Белгороде.

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#Город#Белгородская область#Подростки#Проверка#Новости Белгорода#Избиение#Белгород#Александра Склярова
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