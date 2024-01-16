Полиция найдёт подростков, которые на видео избивают прохожих белгородцев

Полиция Белгорода проверит историю с избиением подростками прохожих

Правоохранители обнаружили в соцсетях видеозаписи с подростками, которые выполняли противоправные действия. Предполагается, что всё это происходило на улицах Белгорода. Правоохранители проведут проверку и установят личности подростков.