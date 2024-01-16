Полиция найдёт подростков, которые на видео избивают прохожих белгородцев

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Полицейские в Белгороде обнаружили Telegram-канал, в котором подростки публикуют видео с противоправными действиями — избиениями других людей. Предположительно, несовершеннолетние действуют на улицах Белгорода.
Правоохранительные органы организовали проверку. Устанавливаются личности запечатлённых на видеозаписях молодых людей, а также все обстоятельства произошедшего.
Бел.Ру заметило, что автор Telegram-канала, где публиковались противоправные действия, уже удалил некоторые видеозаписи.
Напомним, что накануне полицейские нашли подростка, который на видео изрисовал остановку на улице Победы в Белгороде.