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Убийство

Подростков, избивших до смерти белгородца из-за золотой цепочки, будут судить

29 декабря 2023, 07:46
Фото: Midjourney
Убийство

В Старом Осколе завершили расследование убийства из-за золотой цепочки

Под суд пойдут 16-летний подросток и его 18-летний приятель. Парни жестоко избили мужчину возле бара, чтобы забрать у пострадавшего цепочку. Завершено расследование дела, его передадут в суд, сообщили в следкоме.

Происшествие случилось в Старом Осколе в сентябре. В баре 16-летний подросток увидел на шее одного из посетителей золотую цепочку. Чтобы украсть её, парень подговорил 18-летнего приятеля выманить мужчину на улицу, а потом напасть на него. Взамен подросток обещал другу часть денег от продажи цепочки.

Взрослый приятель в итоге спровоцировал потерпевшего, чтобы тот вышел из бара. На улице жертву уже поджидал подросток. Как только 47-летний пострадавший вышел, на него напал 16-летний парень. Он забрал у мужчины цепочку, передал её приятелю, а после продолжил избиение. Потерпевший скончался на месте.

16-летнего парня обвиняют в разбое (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ) и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Уголовное дело против его взрослого приятеля возбудили только по первой статье.

Расследование завершено. Дело с обвинительным заключением направят в суд.

Родственники умершего мужчины ранее рассказали, что нападавших якобы было четверо. При этом хозяева алкомаркета, по их словам, не вызвали ЧОП и не вмешались в конфликт.

Стали известны подробности гибели мужчины из-за подростков в Старом Осколе
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