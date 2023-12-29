Подростков, избивших до смерти белгородца из-за золотой цепочки, будут судить

Взрослый приятель в итоге спровоцировал потерпевшего, чтобы тот вышел из бара. На улице жертву уже поджидал подросток. Как только 47-летний пострадавший вышел, на него напал 16-летний парень. Он забрал у мужчины цепочку, передал её приятелю, а после продолжил избиение. Потерпевший скончался на месте.