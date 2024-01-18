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Published Сегодня, 10:10

Modified Сегодня, 10:15

Updated Сегодня, 10:15

Банда подростков

Совбез изучит обращение дочери пострадавшего от банды подростков в Белгороде

18 января 2024, 10:10
Фото: Midjourney
Банда подростков

Гладков ответил на жалобу дочери пострадавшего от банды подростков в Белгороде

На обращение белгородки ответил глава региона Вячеслав Гладков во время вечернего эфира. По словам девушки, один из членов банды избил её отца 16 декабря. Мужчине провели трепанацию черепа.

Белгородка сообщила, что 16 декабря её отец стал жертвой банды подростков: мужчину сильно ударили. После случившегося пострадавшему провели трепанацию черепа. Девушка переживает, что отец может остаться инвалидом. Белгородка попросила помощи у Вячеслава Гладкова.

Губернатор сообщил, что обращение передано совету безопасности. Ситуацию взяли на контроль.

«С правоохранительными органами обязательно проговорим», — добавил Вячеслав Гладков.

Напомним, что членов банды задержали. Возбуждены уголовные дела.

Ранее о ситуации высказалась сестра 17-летнего задержанного члена банды. По её мнению, поступок её брата «отвратительный», но девушка не понимает, почему пострадавшие не могли дать сдачи. Девушка отмечает, что с участниками банды её брат знаком давно, его самого тоже не раз избивали.

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Видеозаписи, на которых группа парней избивает прохожих и своих знакомых, начали появляться в соцсетях 16 января. В группе состояли шестеро человек, двое из которых — совершеннолетние.

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