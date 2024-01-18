Совбез изучит обращение дочери пострадавшего от банды подростков в Белгороде

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Белгородка сообщила, что 16 декабря её отец стал жертвой банды подростков: мужчину сильно ударили. После случившегося пострадавшему провели трепанацию черепа. Девушка переживает, что отец может остаться инвалидом. Белгородка попросила помощи у Вячеслава Гладкова.
Губернатор сообщил, что обращение передано совету безопасности. Ситуацию взяли на контроль.
«С правоохранительными органами обязательно проговорим», — добавил Вячеслав Гладков.
Напомним, что членов банды задержали. Возбуждены уголовные дела.
Ранее о ситуации высказалась сестра 17-летнего задержанного члена банды. По её мнению, поступок её брата «отвратительный», но девушка не понимает, почему пострадавшие не могли дать сдачи. Девушка отмечает, что с участниками банды её брат знаком давно, его самого тоже не раз избивали.
Видеозаписи, на которых группа парней избивает прохожих и своих знакомых, начали появляться в соцсетях 16 января. В группе состояли шестеро человек, двое из которых — совершеннолетние.