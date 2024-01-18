Совбез изучит обращение дочери пострадавшего от банды подростков в Белгороде

Ранее о ситуации высказалась сестра 17-летнего задержанного члена банды. По её мнению, поступок её брата «отвратительный», но девушка не понимает, почему пострадавшие не могли дать сдачи. Девушка отмечает, что с участниками банды её брат знаком давно, его самого тоже не раз избивали.