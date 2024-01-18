«Недомужчина какой-то»: сестра лидера банды в Белгороде — о том, кто виноват

Девушка рассказала, что участников банды её брат знает давно, а его самого тоже не раз избивали. «А теперь нас могут всех лишить гражданства. Наши родители ему объясняли, что драться на улице незаконно, но за ним везде ходить не будешь, он взрослый мальчик. Пусть теперь отвечает», — продолжает сестра задержанного.