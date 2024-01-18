«Недомужчина какой-то»: сестра лидера банды в Белгороде — о том, кто виноват

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
19-летняя сестра задержанного 17-летнего подростка, подозреваемого в избиениях прохожих, пообщалась с журналистами и рассказала некоторые подробности. По её мнению, поступок её брата «отвратительный», но девушка не понимает, почему пострадавшие не могли дать сдачи.
Виноват тот, кто это опубликовал. Просто недомужчина какой-то, который не может дать сдачи, у него духа не хватает. Зачем этот парень пошёл и «настучал»? Что, духа не хватает ответить, когда тебя малолетка избивает? <…> Мой брат не говорил, что все русские свиньи, как пишут, он сказал конкретному человеку.
сестра задержанного
Девушка рассказала, что участников банды её брат знает давно, а его самого тоже не раз избивали. «А теперь нас могут всех лишить гражданства. Наши родители ему объясняли, что драться на улице незаконно, но за ним везде ходить не будешь, он взрослый мальчик. Пусть теперь отвечает», — продолжает сестра задержанного.
Ранее прокуратура решила проверить подростка на законность получения им российского гражданства. Сестра парня утверждает, что вся семья прошла процедуру законным путём. По её словам, они с братом получили документы в 2022 году, а их отец — более трёх лет назад.
До этого семья проживала на Украине, поэтому некоторые люди, продолжает девушка, стали писать, что её брат избивает русских из-за того, что сам украинец. «Это неправда», — заявила сестра задержанного.
Напомним, что членов банды уже задержали. Возбуждены уголовные дела. Стала известна история одного пострадавшего от рук подростков белгородца.