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Избиение

«Недомужчина какой-то»: сестра лидера банды в Белгороде — о том, кто виноват

18 января 2024, 07:16
Фото: 1MI
Избиение

Сестра задержанного члена банды в Белгороде прокомментировала случившееся

Сестра 17-летнего парня, которого задержала полиция за избиения прохожих, заявила журналистам «Регнум», что они вместе с братом получили гражданство легальным путём. А те прохожие, которые не могли дать сдачу её брату, «недомужчины» и сами виноваты в избиениях, считает девушка.

19-летняя сестра задержанного 17-летнего подростка, подозреваемого в избиениях прохожих, пообщалась с журналистами и рассказала некоторые подробности. По её мнению, поступок её брата «отвратительный», но девушка не понимает, почему пострадавшие не могли дать сдачи.

Виноват тот, кто это опубликовал. Просто недомужчина какой-то, который не может дать сдачи, у него духа не хватает. Зачем этот парень пошёл и «настучал»? Что, духа не хватает ответить, когда тебя малолетка избивает? <…> Мой брат не говорил, что все русские свиньи, как пишут, он сказал конкретному человеку.
сестра задержанного

Девушка рассказала, что участников банды её брат знает давно, а его самого тоже не раз избивали. «А теперь нас могут всех лишить гражданства. Наши родители ему объясняли, что драться на улице незаконно, но за ним везде ходить не будешь, он взрослый мальчик. Пусть теперь отвечает», — продолжает сестра задержанного.

Ранее прокуратура решила проверить подростка на законность получения им российского гражданства. Сестра парня утверждает, что вся семья прошла процедуру законным путём. По её словам, они с братом получили документы в 2022 году, а их отец — более трёх лет назад.

До этого семья проживала на Украине, поэтому некоторые люди, продолжает девушка, стали писать, что её брат избивает русских из-за того, что сам украинец. «Это неправда», — заявила сестра задержанного.

Напомним, что членов банды уже задержали. Возбуждены уголовные дела. Стала известна история одного пострадавшего от рук подростков белгородца.

Извинения на всю страну и рассказы жертв: что известно о банде в Белгороде?
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#Белгородская область#Происшествия#Подростки#Новости Белгорода#Белгород#Банда#Александра Склярова
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