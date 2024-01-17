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Паспорт

Законно ли участник группировки, избивавшей белгородцев, получил гражданство РФ?

17 января 2024, 08:18
Фото: 1MI
Паспорт

Прокуратура проверит законность получения гражданства РФ участником банды

Областная прокуратура проверит соблюдение требования миграционного законодательства. Уже известно, что из шести участников группировки пятеро задержаны. В так называемой банде есть подростки.

Прокуратура Белгородской области проверит, законно ли один из участников так называемой банды, которая нападала на местных жителей и снимала это на видео, получил российское гражданство. Прокуратура даст оценку соблюдению требований миграционного законодательства органами власти и правоохраны при получении гражданства.

Ранее сообщалось, что одним из нападавших был 17-летний уроженец Азербайджана. Идёт ли речь именно о нём, в прокуратуре не уточнили.

Также прокуратура сообщила, что в настоящий момент задержаны пятеро участников группировки из шести. Отметим, что четверым участникам группы ещё нет 18 лет. По уголовным делам проводят комплекс следственных действий и разыскных мероприятий. Ход проверок контролирует прокуратура.

Напомним, что 17-летний участник банды извинился перед «всем русским народом». Второй задержанный извинился «перед всей страной».

Ситуацию с нападением на жителей Белгорода также прокомментировал Вячеслав Гладков.

Ранее в МВД сообщили, что возбудили уголовное дело по статье за хулиганство. Спустя время в следкоме заявили, что речь идёт также о статьях по возбуждению ненависти либо вражды по признакам национальности и покушению на убийство, совершённому группой лиц по мотивам национальной ненависти.

Один из подозреваемых в избиениях белгородцев извинился на камеру
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