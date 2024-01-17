Законно ли участник группировки, избивавшей белгородцев, получил гражданство РФ?

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
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Updated Сегодня, 08:33
Прокуратура Белгородской области проверит, законно ли один из участников так называемой банды, которая нападала на местных жителей и снимала это на видео, получил российское гражданство. Прокуратура даст оценку соблюдению требований миграционного законодательства органами власти и правоохраны при получении гражданства.
Ранее сообщалось, что одним из нападавших был 17-летний уроженец Азербайджана. Идёт ли речь именно о нём, в прокуратуре не уточнили.
Также прокуратура сообщила, что в настоящий момент задержаны пятеро участников группировки из шести. Отметим, что четверым участникам группы ещё нет 18 лет. По уголовным делам проводят комплекс следственных действий и разыскных мероприятий. Ход проверок контролирует прокуратура.
Напомним, что 17-летний участник банды извинился перед «всем русским народом». Второй задержанный извинился «перед всей страной».
Ситуацию с нападением на жителей Белгорода также прокомментировал Вячеслав Гладков.
Ранее в МВД сообщили, что возбудили уголовное дело по статье за хулиганство. Спустя время в следкоме заявили, что речь идёт также о статьях по возбуждению ненависти либо вражды по признакам национальности и покушению на убийство, совершённому группой лиц по мотивам национальной ненависти.