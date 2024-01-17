Законно ли участник группировки, избивавшей белгородцев, получил гражданство РФ?

Ранее в МВД сообщили, что возбудили уголовное дело по статье за хулиганство. Спустя время в следкоме заявили, что речь идёт также о статьях по возбуждению ненависти либо вражды по признакам национальности и покушению на убийство, совершённому группой лиц по мотивам национальной ненависти.