Извинился перед всей страной: ещё один участник банды из Белгорода попал на видео

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
В Белгороде поймали ещё одного участника группы, избивавшей и оскорблявшей прохожих. Молодой человек решил попросить прощения за свои поступки «перед всей страной».
Видео с моментом после задержания появилось в интернете. Парень попросил прощения у людей только после того, как его задержали. Аналогично было и с его 17-летним товарищем. Последний извинился перед «всем русским народом».
Добавим, что почти все фигуранты громкого уголовного дела уже задержаны. Группа состоит из шести человек, четверым ещё нет 18 лет. Пока нашли пятерых. Ещё один взрослый находится в розыске.
Ранее по факту избиения прохожих полиция организовала проверку. Накануне днём устанавливались личности парней, которые били людей, а происходящее снимали на видео и публиковали в своём Telegram-канале.