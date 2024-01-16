Гладков прокомментировал нападение подростков на прохожих в Белгороде

В ходе прямого эфира один из белгородцев рассказал, что в Сети появилось видео, на котором видно, как подростки в Белгороде жестоко избивают людей, действуя толпой. Житель региона попросил главу области Вячеслава Гладкова взять ситуацию под личный контроль, провести расследование и наказать виновных.