Гладков прокомментировал нападение подростков на прохожих в Белгороде

Posted Сегодня, 16:15
Published Сегодня, 16:15
Modified Сегодня, 16:17
Updated Сегодня, 16:17
В ходе прямого эфира один из белгородцев рассказал, что в Сети появилось видео, на котором видно, как подростки в Белгороде жестоко избивают людей, действуя толпой. Житель региона попросил главу области Вячеслава Гладкова взять ситуацию под личный контроль, провести расследование и наказать виновных.
Губернатор рассказал, что увидел сообщение в мониторинге, посмотрел кадры и связался с руководителями федеральных структур, которые отвечают за безопасность на территории Белгородской области.
Сейчас меры предпринимаются. Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем сообщить, какие конкретно меры были приняты.
Вячеслав Гладков
Напомним, ранее стало известно, что личности хулиганов установлены, полиция собирает свидетелей и потерпевших.
Следственное управление УМВД по Белгороду возбудило уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса. Одного из потерпевших допрашивают, устанавливают всех соучастников и обстоятельства преступлений.