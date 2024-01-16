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Published Сегодня, 16:15

Modified Сегодня, 16:17

Updated Сегодня, 16:17

Гладков прокомментировал нападение подростков на прохожих в Белгороде

Гладков прокомментировал нападение подростков на прохожих в Белгороде

16 января 2024, 16:15
Фото: Midjourney
Взять под личный контроль ситуацию губернатора попросили белгородцы. Глава региона рассказал, что меры предпринимаются.

В ходе прямого эфира один из белгородцев рассказал, что в Сети появилось видео, на котором видно, как подростки в Белгороде жестоко избивают людей, действуя толпой. Житель региона попросил главу области Вячеслава Гладкова взять ситуацию под личный контроль, провести расследование и наказать виновных.

Губернатор рассказал, что увидел сообщение в мониторинге, посмотрел кадры и связался с руководителями федеральных структур, которые отвечают за безопасность на территории Белгородской области.

Сейчас меры предпринимаются. Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем сообщить, какие конкретно меры были приняты.
Вячеслав Гладков

Напомним, ранее стало известно, что личности хулиганов установлены, полиция собирает свидетелей и потерпевших.

Следственное управление УМВД по Белгороду возбудило уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса. Одного из потерпевших допрашивают, устанавливают всех соучастников и обстоятельства преступлений.

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#Губернатор#Новости Белгорода#Нападение#Свидетели#Расследование#Сеть#Белгород#Кристина Семенчук#Территория#Личный контроль#Толпа
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