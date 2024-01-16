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Posted Сегодня, 18:55

Published Сегодня, 18:55

Modified Сегодня, 19:33

Updated Сегодня, 19:33

Следователи раскрыли личность причастного к нападению на прохожих в Белгороде

Один — 17-летний азербайджанец: по скандальным избиениям белгородцев возбудили дело

16 января 2024, 18:55
Фото: СК РФ

Следователи раскрыли личность причастного к нападению на прохожих в Белгороде

Им оказался 17-летний азербайджанец, который проживает в областном центре. Правоохранители возбудили уголовное дело, сообщили в федеральном следкоме.

По информации ведомства, по факту нападения на прохожих в Белгороде следователи возбудили уголовное дело по факту совершения преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности) и ч.3 ст. 30, пп. «ж, л» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершённое группой лиц по мотивам национальной ненависти).

В ведомстве отметили, что во время первоначальных следственных действий правоохранители установили личность одного из причастных к преступлению. Им оказался 17-летний азербайджанец, который проживает в Белгороде.

Видео: СК РФ

Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Правоохранители установят и задержат всех лиц, причастных к совершению преступлений. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД.

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