Один — 17-летний азербайджанец: по скандальным избиениям белгородцев возбудили дело

Posted Сегодня, 18:55
Published Сегодня, 18:55
Modified Сегодня, 19:33
Updated Сегодня, 19:33
По информации ведомства, по факту нападения на прохожих в Белгороде следователи возбудили уголовное дело по факту совершения преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности) и ч.3 ст. 30, пп. «ж, л» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершённое группой лиц по мотивам национальной ненависти).
В ведомстве отметили, что во время первоначальных следственных действий правоохранители установили личность одного из причастных к преступлению. Им оказался 17-летний азербайджанец, который проживает в Белгороде.
Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Правоохранители установят и задержат всех лиц, причастных к совершению преступлений. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД.