Стали известны подробности истории о «нападении» на студента-иностранца

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
В Белгороде нашли участников конфликта, о котором на минувшей неделе сообщали в соцсетях. На записи было видно, как студент-иностранец убегает от молодого человека. Видео сопровождалось комментарием, что на парня якобы напали «неонацисты».
Полиция установила участников конфликта. Как оказалось, в районе «Ленты» в парке Победы к 24-летнему иностранцу подошли трое молодых людей, двое из них — подростки. Юноши попросили студента снять совместное видео. Один парень при этом взял иностранца за руку.
Студент грубо отказал оппонентам и отбежал, обронив при этом телефон. Юный белгородец пробежал за студентом несколько метров, а после пнул телефон ногой.
Конфликт на этом закончился. Студент поднял телефон и вернулся в общежитие.
Участники ссоры заявили, что претензий друг к другу у них нет. Полицейские провели с юношами профилактическую беседу.