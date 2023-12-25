Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:17

Published Сегодня, 12:17

Modified Сегодня, 12:19

Updated Сегодня, 12:19

Полиция

Стали известны подробности истории о «нападении» на студента-иностранца

25 декабря 2023, 12:17
Фото: 1MI
Полиция

Полиция нашла участников конфликта с иностранцем в Белгороде

Ранее в Сети появилось видео, на котором иностранец убегал от молодого человека. Утверждалось, что на парня якобы напали «неонацисты». Что именно произошло и чем закончилась история, рассказали в пресс-службе областного управления МВД.

В Белгороде нашли участников конфликта, о котором на минувшей неделе сообщали в соцсетях. На записи было видно, как студент-иностранец убегает от молодого человека. Видео сопровождалось комментарием, что на парня якобы напали «неонацисты».

Полиция установила участников конфликта. Как оказалось, в районе «Ленты» в парке Победы к 24-летнему иностранцу подошли трое молодых людей, двое из них — подростки. Юноши попросили студента снять совместное видео. Один парень при этом взял иностранца за руку.

Студент грубо отказал оппонентам и отбежал, обронив при этом телефон. Юный белгородец пробежал за студентом несколько метров, а после пнул телефон ногой.

Конфликт на этом закончился. Студент поднял телефон и вернулся в общежитие.

Участники ссоры заявили, что претензий друг к другу у них нет. Полицейские провели с юношами профилактическую беседу.

Полиция проверяет информацию о якобы атаке «неонацистов» на студента-иностранца
Узнать подробнее
Читайте также:
Бытовой конфликт между студентами-иностранцами привёл их в больницу и полициюИсследование в Белгороде: у 26% студентов-медиков есть депрессивные расстройстваСтудент из Воронежа после вечеринки в Белгороде угнал Mercedes, но не справился с ним
#Белгородская область#Происшествия#Иностранец#Полиция#Новости Белгорода#Нападение#Студент#Конфликт#Инна Рогова#Белгород
Подпишитесь
Два человека ранены после миномётного обстрела Белгородской области
Сегодня, 11:54
«Это будет сложный диалог»: пострадавшим от обстрелов МСП начнут выплачивать деньги
Сегодня, 10:15
«Не вывозится мусор? Возвращайте людям деньги»: Гладков отреагировал на жалобы
Сегодня, 06:32
Белгородская область опустилась в итоговом рейтинге регионов
Сегодня, 07:15
Гладков назвал работу правительства с федминистерствами неудовлетворительной
Сегодня, 05:21
Белгородэнерго по традиции вошло в число лучших предприятий региона в области ГО и ЧС
Сегодня, 09:49