Стали известны подробности истории о «нападении» на студента-иностранца

Полиция нашла участников конфликта с иностранцем в Белгороде

Ранее в Сети появилось видео, на котором иностранец убегал от молодого человека. Утверждалось, что на парня якобы напали «неонацисты». Что именно произошло и чем закончилась история, рассказали в пресс-службе областного управления МВД.