Виновато «Слово пацана»? Белгородцев возмутили нападения подростков на прохожих

Posted Сегодня, 15:40
Published Сегодня, 15:40
Modified Сегодня, 15:42
Updated Сегодня, 15:42
Сегодня федеральные Telegram-каналы обратили внимание на группу подростков из Белгорода. Молодые люди публиковали снятые ими видео. В основном это были записи драк и избиений. Судя по кадрам, нападали подростки на прохожих, знакомых и иностранцев. Удалось установить, что происходили потасовки в «МегаГринне» и в районе улицы Пушкарной.
Опубликовать кадры с окровавленными подростками Бел.Ру не может по этическим причинам. Тем не менее, видео быстро облетели весь интернет и попали в поле зрение полиции. В пресс-службе УМВД по области сообщили следующее:
Проводится проверка. Устанавливаются личности запечатленных на видео молодых людей и обстоятельства произошедшего.
Позже стало известно, что возбуждено уголовное дело, трое участников ранее имели судимости, а свидетелей и потерпевших попросили срочно обратиться в полицию.
На данный момент большая часть скандальных материалов с канала подростков удалена. Комментарии закрыты, а ранние посты от ноября недоступны. Канал на момент публикации насчитывает более тысячи подписчиков.
Предположительно, главу так называемой «банды» возглавляет некий Эмиль. Белгородцев особенно возмутил тот факт, что на одном из видео участвующий в драке подросток пренебрежительно отзывается о русских. Люди в соцсетях требуют, чтобы дерзкое высказывание проверили по ст. 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды).
Отечественный сериал Жоры Крыжовника «Слова Пацана. Кровь на асфальте» (18+) стал в прошлом году настоящим хитом. Картина о жизни связанных с криминалом подростков из Казани покорила интернет и умы людей. Очень быстро Сеть заполонили мемы, ролики и шутки, посвящённые сериалу.
Несмотря на бешеную популярность, нашлись и те, кто фильм критиковал. В основном люди жаловались на то, что картина популяризирует и романтизирует «бандитский» образ жизни среди молодёжи. Некоторые всерьёз считали, что после просмотра «Слова пацана» подростки вновь начнут устраивать драки и делиться на так называемые группировки.
Неизвестно, смотрели ли подростки из Белгорода нашумевший сериал. Но факт остаётся фактом: в одном из своих роликов принимавший участие в драках молодой человек цитирует персонажа сериала с кличкой Кощей. По сюжету последний — отсидевший вор, «авторитет» и главарь группировки «Универсам».
Я здесь, за эту улицу стою! Пацаны мне всё, и я всё пацанам! Кто меня знает, тот в курсе!
Из-за этого многие посчитали, что в сложившейся ситуации виноват именно сериал. Но есть основания полагать, что девиантный образ жизни молодые люди вели и до его премьеры. Вероятно, фразу из «Слова пацана» подростки использовали на волне популярности — чтобы привлечь к себе внимание.
Стоит отметить, что первые доступные на канале публикации датируются ноябрём. Премьера «Слова пацана» состоялась же 12 сентября. Пик популярности сериала пришёлся на конец ноября — начало декабря.
Ранее Бел.Ру общалось с психологом на тему возможной романтизации бандитизма среди молодёжи. Как рассказала Виктория Негребецкая, запрет просмотра известного сериала не только не поможет, но даже оттолкнет детей от родителей. Это может усугубить ситуацию и вызвать дополнительное сопротивление.
Очень хочется ответить возмущённым зрителям, которые считают, что этот сериал «неэкологично» показывать людям с неокрепшей психикой, — вы даже представить себе не можете, что смотрят современные дети, не говоря уже о подростках.
Психолог утверждает, что взрослым необходимо поддерживать с детьми доверительный диалог. Это позволит избежать множества проблем.
Интересной оказалась статистика: больше всего подростковых преступлений во второй половине прошлого года зарегистрировали в сентябре. В октябре и ноябре правонарушений было меньше.