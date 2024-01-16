Виновато «Слово пацана»? Белгородцев возмутили нападения подростков на прохожих

Сегодня федеральные Telegram-каналы обратили внимание на группу подростков из Белгорода. Молодые люди публиковали снятые ими видео. В основном это были записи драк и избиений. Судя по кадрам, нападали подростки на прохожих, знакомых и иностранцев. Удалось установить, что происходили потасовки в «МегаГринне» и в районе улицы Пушкарной.