Один из подозреваемых в избиениях белгородцев извинился на камеру

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Один из участников группы, избивавшей прохожих в Белгороде, попросил прощения за свои поступки на камеру. 17-летний парень извинился перед «всем русским народом» за избиения и оскорбления.
Как сообщает источник, кадры сделали в отделе полиции, куда доставили одного из фигурантов громкого дела. Правда, извиниться за содеянное парень решил только после задержания.
Также указано, что ранее молодой человек уже фигурировал в двух других уголовных делах. Речь идёт о возбуждении вражды и покушении на убийство. Задержанного считают предводителем группы.
Ранее стало известно, что так называемая банда состоит из шести человек, в том числе четверых несовершеннолетних. По данным прокуратуры, задержаны уже пятеро. Ещё один взрослый находится в розыске.
На случившееся накануне отреагировал губернатор Вячеслав Гладков. По словам главы региона, необходимо «максимально быстро и жёстко реагировать, чтобы не допустить подобных противоправных действий».