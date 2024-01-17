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Posted Сегодня, 07:18

Published Сегодня, 07:18

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Updated Сегодня, 07:20

Подросток-хулиган

Один из подозреваемых в избиениях белгородцев извинился на камеру

17 января 2024, 07:18
Фото: Midjourney
Подросток-хулиган

В Сети появились кадры с задержанным в Белгороде подростком

17-летний парень извинился за избиения и оскорбления. Молодой человек просил прощения у «всего русского народа». Видео опубликовали в Telegram-канале Readovka.

Один из участников группы, избивавшей прохожих в Белгороде, попросил прощения за свои поступки на камеру. 17-летний парень извинился перед «всем русским народом» за избиения и оскорбления.

Как сообщает источник, кадры сделали в отделе полиции, куда доставили одного из фигурантов громкого дела. Правда, извиниться за содеянное парень решил только после задержания.

Также указано, что ранее молодой человек уже фигурировал в двух других уголовных делах. Речь идёт о возбуждении вражды и покушении на убийство. Задержанного считают предводителем группы.

Ранее стало известно, что так называемая банда состоит из шести человек, в том числе четверых несовершеннолетних. По данным прокуратуры, задержаны уже пятеро. Ещё один взрослый находится в розыске.

На случившееся накануне отреагировал губернатор Вячеслав Гладков. По словам главы региона, необходимо «максимально быстро и жёстко реагировать, чтобы не допустить подобных противоправных действий».

Задержанный подросток
Видео: Readovka
«Мы должны жёстко реагировать». Гладков — о ситуации с избивавшими белгородцев
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