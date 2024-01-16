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Published Сегодня, 19:44

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Гладков прокомментировал видео с избиениями белгородцев на улицах и в ТЦ

«Мы должны жёстко реагировать». Гладков — о ситуации с избивавшими белгородцев

16 января 2024, 19:44
Фото: Bel.ru

Гладков прокомментировал видео с избиениями белгородцев на улицах и в ТЦ

Губернатор Белгородской области прокомментировал резонансную историю с группой молодёжи, избивавшей горожан и записывавшей это на видео.

Следственное управление УМВД и Следком по Белгородской области возбудили уголовные дела. К оперативному сопровождению дел подключилось региональное управление ФСБ.

«Считаю, что в данных обстоятельствах мы должны максимально быстро и жёстко реагировать, чтобы не допустить подобных противоправных действий, тем более в такой непростой обстановке, в которой мы сейчас живём», — написал губернатор.

Личности участников группировки установили, их сейчас разыскивают. Оперативники устанавливают всех участников преступлений и обстоятельства происшествий.

В полиции попросили всех свидетелей и пострадавших оперативно обратиться в органы для дачи показаний. Это поможет расследованию.

Всё, что известно на данный момент по скандальной ситуации, собрали в публикации Бел.Ру. Как стало позже известно, одним из нападавших был 17-летний азербайджанец.

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#Общество#Евгений Грицков#Происшествия#Уголовное дело#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Избиение белгородцев на видео
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