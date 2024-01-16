«Мы должны жёстко реагировать». Гладков — о ситуации с избивавшими белгородцев

Posted Сегодня, 19:44
Published Сегодня, 19:44
Modified Сегодня, 19:47
Updated Сегодня, 19:47
Следственное управление УМВД и Следком по Белгородской области возбудили уголовные дела. К оперативному сопровождению дел подключилось региональное управление ФСБ.
«Считаю, что в данных обстоятельствах мы должны максимально быстро и жёстко реагировать, чтобы не допустить подобных противоправных действий, тем более в такой непростой обстановке, в которой мы сейчас живём», — написал губернатор.
Личности участников группировки установили, их сейчас разыскивают. Оперативники устанавливают всех участников преступлений и обстоятельства происшествий.
В полиции попросили всех свидетелей и пострадавших оперативно обратиться в органы для дачи показаний. Это поможет расследованию.
Всё, что известно на данный момент по скандальной ситуации, собрали в публикации Бел.Ру. Как стало позже известно, одним из нападавших был 17-летний азербайджанец.