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Участники группы

Из шести «терроризировавших» белгородцев парней задержаны пятеро

17 января 2024, 06:00
Фото: кадр из видео
Участники группы

В прокуратуре сообщили о задержании пяти нападавших на белгородцев парней

Четверо участников группы — подростки. В настоящий момент в розыске находится один человек. Речь о совершеннолетнем парне, сообщили Бел.Ру в прокуратуре.

Пятеро парней из громкой истории об избиении белгородцев задержаны. Об этом Бел.Ру сообщили в региональной прокуратуре. Сейчас в розыске находится один человек — взрослый участник группировки.

По информации надзорного ведомства, всего в так называемую банду входит шесть человек. В прокуратуре уточнили, что четверо из них — несовершеннолетние.

Избиения парни записывали на видео и публиковали в Сети. Записи заметили накануне, 16 января, история получила широкую огласку, в том числе на федеральном уровне.

Ранее в МВД сообщили, что возбудили уголовное дело по статье за хулиганство. Спустя время в Следственном комитете заявили, что речь идёт также о статьях по возбуждению ненависти либо вражды по признакам национальности и покушению на убийство, совершённому группой лиц по мотивам национальной ненависти.

Уже накануне вечером была известна личность одного из нападавших — им оказался 17-летний уроженец Азербайджана, который проживает в Белгороде. В Сети в то же время появились видео с извинениями от, как утверждалось, членов группировки.

Губернатор Вячеслав Гладков поручил отреагировать на эту историю «максимально быстро и жёстко».

«Мы должны жёстко реагировать». Гладков — о ситуации с избивавшими белгородцев
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