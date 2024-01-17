Из шести «терроризировавших» белгородцев парней задержаны пятеро

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Пятеро парней из громкой истории об избиении белгородцев задержаны. Об этом Бел.Ру сообщили в региональной прокуратуре. Сейчас в розыске находится один человек — взрослый участник группировки.
По информации надзорного ведомства, всего в так называемую банду входит шесть человек. В прокуратуре уточнили, что четверо из них — несовершеннолетние.
Избиения парни записывали на видео и публиковали в Сети. Записи заметили накануне, 16 января, история получила широкую огласку, в том числе на федеральном уровне.
Ранее в МВД сообщили, что возбудили уголовное дело по статье за хулиганство. Спустя время в Следственном комитете заявили, что речь идёт также о статьях по возбуждению ненависти либо вражды по признакам национальности и покушению на убийство, совершённому группой лиц по мотивам национальной ненависти.
Уже накануне вечером была известна личность одного из нападавших — им оказался 17-летний уроженец Азербайджана, который проживает в Белгороде. В Сети в то же время появились видео с извинениями от, как утверждалось, членов группировки.
Губернатор Вячеслав Гладков поручил отреагировать на эту историю «максимально быстро и жёстко».