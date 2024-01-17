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Published Сегодня, 12:35

Modified Сегодня, 12:37

Updated Сегодня, 12:37

Нападавшим на людей в Белгороде подросткам грозят сроки по серьёзным статьям

Долгий срок? Какое наказание может грозить нападавшим на белгородцев подросткам

17 января 2024, 12:35
Фото: Midjourney

Нападавшим на людей в Белгороде подросткам грозят сроки по серьёзным статьям

Видео, на которых подростки из Белгорода избивают прохожих, шокировали многих. Благодаря общественному резонансу ситуацию под контроль взяли все оперативные органы, какие только можно: подозреваемым грозят серьезные сроки.

Белгород потрясло видео с подростками, нападавшими на прохожих в городе. Полиция, следователи и ФСБ оперативно отреагировали на созданный людьми резонанс. Всех шестерых членов так называемой банды уже задержали, заведены уголовные дела. В СК назвали следующие статьи:

  • пункт «а» части 2 статьи 282 УК РФ — Возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности с применением насилия или с угрозой его применения. Эта статья предусматривает наказание либо в виде штрафа в размере от 300 тыс. до 600 тыс. рублей, либо в виде принудительных работ на срок от двух до пяти лет, либо в виде лишения свободы на срок от трёх до шести лет.
  • часть 3 статьи 30, пункты «ж» и «л» части 2 статьи 105 УК РФ — Покушение на убийство, совершённое группой лиц по мотивам национальной ненависти. Здесь всё сложнее: максимальные санкции по статье «убийство» — лишение свободы на срок от восьми до двадцати лет либо пожизненное заключение. В случае же с подростками усматривают только покушение, то есть, преступление не было доведено до конца. Также не все из участников банды достигли возраста 18 лет. Поэтому наказание здесь возможно лишь частичное.
Срок или размер наказания за приготовление к преступлению не может превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса за оконченное преступление.
Уголовный кодекс Российской Федерации

Как Бел.Ру объяснили юристы, за покушение пожизненное заключение назначить не могут.

Также о возбуждении дела по статье сообщали в МВД. Речь идёт о части 2 статьи 213 УК РФ — хулиганство, совершённое организованной группой. Предусматриваемое возможное наказание — штраф в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до семи лет.

Следственные мероприятия проводятся прямо сейчас. На данный момент нельзя однозначно сказать, какое наказание ждёт подростков. Доказывать вину подозреваемых будут позже в суде.

Напомним: личности тех, кто замешан в истории, уже установлены. Двое задержанных подозреваемых успели на камеру извиниться за свои поступки. Молодые люди просили прощения перед «всем русским народом» и перед «всей страной».

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#Общество#Подростки#Следственный комитет#Преступление#Покушение на убийство#Нападение#Хулиганство#Белгород#Артем Черненко
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