Долгий срок? Какое наказание может грозить нападавшим на белгородцев подросткам

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Белгород потрясло видео с подростками, нападавшими на прохожих в городе. Полиция, следователи и ФСБ оперативно отреагировали на созданный людьми резонанс. Всех шестерых членов так называемой банды уже задержали, заведены уголовные дела. В СК назвали следующие статьи:
Срок или размер наказания за приготовление к преступлению не может превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса за оконченное преступление.
Уголовный кодекс Российской Федерации
Как Бел.Ру объяснили юристы, за покушение пожизненное заключение назначить не могут.
Также о возбуждении дела по статье сообщали в МВД. Речь идёт о части 2 статьи 213 УК РФ — хулиганство, совершённое организованной группой. Предусматриваемое возможное наказание — штраф в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до семи лет.
Следственные мероприятия проводятся прямо сейчас. На данный момент нельзя однозначно сказать, какое наказание ждёт подростков. Доказывать вину подозреваемых будут позже в суде.
Напомним: личности тех, кто замешан в истории, уже установлены. Двое задержанных подозреваемых успели на камеру извиниться за свои поступки. Молодые люди просили прощения перед «всем русским народом» и перед «всей страной».