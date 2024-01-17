Долгий срок? Какое наказание может грозить нападавшим на белгородцев подросткам

Также о возбуждении дела по статье сообщали в МВД. Речь идёт о части 2 статьи 213 УК РФ — хулиганство, совершённое организованной группой. Предусматриваемое возможное наказание — штраф в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до семи лет.