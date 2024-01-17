Отчим отмазывает? Подросток ударил мужчину — пришлось делать трепанацию черепа

В нашем распоряжении также оказалось видео разговора родственников с сотрудником правоохранительных органов, который утверждает, что дело было закрыто по «надуманным основаниям» и из-за истечения срока проверки. При этом для нападавшего сначала статью 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» заменили статьёй 118 УК РФ, которая предусматривает причинение такого вреда по неосторожности. Наказание отличается значительно: по первой статье — до 15 лет лишения свободы, по второй — до 1 года. Правоохранитель сослался на то, что когда нападавший ударил Юрия Крупкина, то последний упал и ударился об кафель.