Отчим отмазывает? Подросток ударил мужчину — пришлось делать трепанацию черепа

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Напомним, ранее в Сети появилась информация о том, что белгородец, которого избили в одном из заведений месяц назад, стал жертвой группировки, «терроризирующей» жителей города. Дочь пострадавшего рассказала, что мужчине пришлось сделать трепанацию черепа и после полученных травм он может остаться инвалидом. Бел.Ру узнало подробности.
По словам Юлианы, дочери потерпевшего, острую внутримозговую гематому и перелом затылочной кости Юрий Крупкин получил в результате нападения группы молодых людей. Диагноз подтверждает выписка из медучреждения. И пока для пострадавшего, по словам дочери, есть угроза парализации и смерти, нападавший — Даниил О. — может выйти «сухим из воды». Девушка утверждает, что его отчим работает в правоохранительных органах и парня неоднократно должны были привлечь к уголовной ответственности «за наркоманию, кражи, беспредел и нападения на других людей».
«Человек неуравновешен и опасен для людей. Однако же его, как говорят, отмазывает постоянно его отчим! Следователь говорил: „Засадим вашего бандита!“. Было заведено уголовное дело, передали все данные. В деле сначала изменили статью, потом и вовсе сказали, что он [мой отец] сам ударился. Уголовное дело закрыли каким то чудным образом, закрыв глаза на наши проблемы».
Юлиана Андриевская, дочь пострадавшего белгородца
В нашем распоряжении также оказалось видео разговора родственников с сотрудником правоохранительных органов, который утверждает, что дело было закрыто по «надуманным основаниям» и из-за истечения срока проверки. При этом для нападавшего сначала статью 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» заменили статьёй 118 УК РФ, которая предусматривает причинение такого вреда по неосторожности. Наказание отличается значительно: по первой статье — до 15 лет лишения свободы, по второй — до 1 года. Правоохранитель сослался на то, что когда нападавший ударил Юрия Крупкина, то последний упал и ударился об кафель.
Telegram-канал Baza опубликовал имена шести членов группировки от 17 до 19 лет, пять из которых уже задержали, и среди них нет Даниила О. Причастен ли он как-то действиям банды или это отдельный подозреваемый — пока неизвестно.
Напомним, вчера губернатор высказался о происшествиях, связанных с действиями группы парней и отметил, что реакция должна быть «быстрой и жёсткой». На сегодня из шести избивавших белгородцев молодых людей задержаны пятеро. Двое из них извинились на камеру, один попросил прощения у всей России.
Редакция Бел.Ру направит запросы в полицию и Следственный комитет для прояснения ситуации.