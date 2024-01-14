Итоги дня белгородцев: раненые, уголовные дела, заболевшие дети и укрытия на улицах

Posted Сегодня, 15:50
Published Сегодня, 15:50
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
При вчерашнем обстреле пострадало двое мужчин в Грайворонском городском округе. Оба доставлены в больницу. Один мужчина получил сотрясение головного мозга и ранение ноги, второй пострадал от осколочных ранений лица.
13 января на окраине хутора Лозовая Рудка в Борисовском районе зафиксировано три миномётных атаки со стороны ВСУ. Также, на окраине села Богун-Город было зафиксировано три выстрела из гранатомёта. .
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В Валуйском горокруге зафиксировано семь ракетных атак на село Вериговка.
В Краснояружском районе село Староселье подверглось обстрелу четырьмя миномётными снарядами со стороны ВСУ. Аналогичный инцидент произошел на окраине Теребрено, где было выпущено шесть миномётных снарядов. Ни в одном из случаев никто не пострадал, а также разрушений не зафиксировано.
В Шебекинском горокруге село Новая Таволжанка было атаковано двумя артиллерийскими и восемью миномётными снарядами. Посёлок Красное подвергся обстрелу шестью миномётными снарядами, а Терезовка и Марьино — по три миномётных снаряда. Также хутор Панков и село Муром — по два миномётных снаряда каждое. В результате инцидента никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.
Также пострадал и Белгородский район. По посёлку Устинка выпущено 13 снарядов из артиллерии ВСУ. Также, по международному пункту пропуска «Нехотеевка» было произведено 10 выстрелов из гранатомётов, а в селе Щетиновка было использовано 3 артиллерийских снаряда.
В результате атаки трёх дронов-камикадзе Журавлёвка оказалась под обстрелом, а в Щетиновке был замечен только один дрон. В Красном Хуторе был сброшен осколочный боеприпас с беспилотного летательного аппарата.
В посёлке Разумный также наблюдаются последствия обстрелов. Три автомобиля получили повреждения, а гараж в Новосадовом был повреждён.
В Следственном комитете Российской Федерации принято решение о начале уголовного дела. Для проведения дальнейшего расследования, все материалы проверки будут переданы в Следственное управление СК России по Белгородской области.
Также Информационный центр Следственного комитета сообщил, что выполнение данного поручения будет контролироваться в центральном аппарате ведомства.
На этой неделе стали известны детали истории молодой жительницы Белгорода по имени Яна Боброва. Она обратилась за помощью к социальным активистам с просьбой о сборе средств на специализированное питание, необходимое для борьбы с анорексией. Однако после публикации материалов Бел.Ру, Яна попросила удалить все упоминания о ней. Волонтёры из канала «Топаз на связи», которые оказывали ей поддержку в организации сбора средств, предполагают, что у Яны возникли конфликты с матерью.
Однако по данным УМВД, сотрудники полиции провели опрос Яны, её родственников и соседей. Яна заверила, что имеет хорошие отношения с матерью и не может жаловаться на физическое насилие со стороны своей мамы. Родственники и соседи также заявили, что в семье нет конфликтов.
В трёх регионах, куда отправились дети из Белгородской области, заболело 10 детей. Из них шестеро находятся в Пензенской области. Все дети находятся под присмотром медицинских работников и проходят необходимое лечение. Родители, дети которых уехали за пределы области, получают всю нужную информацию от старших сопровождающих.
Для белгородских детей также организовываются различные мероприятия. Сегодня одна группа детей пошла на представление цирка. Как рассказал Вячеслав Гладков, дети получают качественное питание.
Так, 12 января из Белгорода отправлено 645 детей в Пензенскую, Липецкую и Тамбовскую области. Об этом сообщили в правительстве региона. Кроме того, накануне 300 школьников уже уехали в Ярославскую область.
Владелица дома отказался подписывать акт приёма выполненных работ по ремонту крыши, пострадавшей при обстрелах Белгородской области, из-за их неправильного исполнения. Большая часть использованных балок оказалась старой и повреждённой. В результате, крыша протекает и имеет неправильную форму. Хозяйке дали понять, что объект будет сдан даже без её подписи в акте приёма.
Прораб Елена начала оскорблять женщину после того, как она отказалась принимать работы. В своих сообщениях Елена использовала нецензурные выражения и угрожала женщине физическим насилием.
Позднее, хозяйка дома начала получать угрожающие звонки с номера Елены и мужчины, предположительно её коллеги или сожителя. Они угрожали женщине и говорили, что едут к ней. В ответ на это, женщина вызвала полицию.
Юлия, женщина, пострадавшая от данной ситуации, рассказала об этом в комментариях на странице Вячеслава Гладкова. Владимир Жданов, глава администрации Шебекинского района, ответил на её комментарий и сообщил, что ситуация будет рассмотрена и руководство работ будет заменено. Сегодня, руководитель организации должен приехать на место с бригадой. Управление по обеспечению безопасности также отреагировало на данный комментарий.
Сегодня в Белгороде начали устанавливать модульные конструкции. Одно из таких укрытий уже можно увидеть рядом с универмагом «Белгород».
Это специальные железобетонные элементы с двойным армированием, которые будут установлены на территории с большим скоплением людей. Конструкции уже были испытаны на прочность на специальной площадке.
Кроме того, с 11 января в Белгороде начали укреплять остановки общественного транспорта. Для этого используются мешки с песком и бетонные блоки. Однако некоторые жители города выразили свое недовольство. Они опасаются, что в случае чрезвычайной ситуации, эти конструкции могут нанести ещё больше вреда людям. В ответ на один из таких комментариев, глава министерства транспорта Белгородской области объяснил, что конструкции достаточно прочные и надёжные.