Итоги дня белгородцев: раненые, уголовные дела, заболевшие дети и укрытия на улицах

На этой неделе стали известны детали истории молодой жительницы Белгорода по имени Яна Боброва. Она обратилась за помощью к социальным активистам с просьбой о сборе средств на специализированное питание, необходимое для борьбы с анорексией. Однако после публикации материалов Бел.Ру, Яна попросила удалить все упоминания о ней. Волонтёры из канала «Топаз на связи», которые оказывали ей поддержку в организации сбора средств, предполагают, что у Яны возникли конфликты с матерью.