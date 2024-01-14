«Достаточно надёжная»: белгородцев заверили в безопасности укрепления остановок

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Евгений Евтушенко, глава регионального минтранса, отвечая на один из таких вопросов, написал, что укрепляют остановки фундаментными блоками надёжно и по всем рекомендациям — с обвязкой каждого ряда арматурой или металлической полосой. Вес одного такого блока — 1,3 тонны.
Укрепление остановок общественного транспорта в Белгороде песком и блоками начали в вечер 11 января, что довольно удивило жителей областного центра. До этого белгородцы уже писали губернатору Белгородской области о том, что остановки нужно обезопасить из-за возможности пострадать и от летящих осколков стекла. А вот в местах, где нельзя применить блоки или мешки с песком будут модульными конструкциями, производимыми для Минобороны.
Идея с блоками вызвала у белгородцев недоверие, т. к. люди стали переживать, что в случае взрыва эти же блоки навредят ещё больше. Однако нашлись те, кто решил «навредить первым», но уже самим укреплениям. Жителей Белгорода призвали сообщать о подобных случаях, если они это увидят.
Вчера провели испытания железобетонных конструкций, которые используются для укрепления. В ходе испытаний были использованы различные взрывные снаряды, аналогичные тем, которые использовались ВСУ при обстреле Белгорода 30 декабря. Конструкции остались целыми.