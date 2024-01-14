«Достаточно надёжная»: белгородцев заверили в безопасности укрепления остановок

Укрепление остановок общественного транспорта в Белгороде песком и блоками начали в вечер 11 января, что довольно удивило жителей областного центра. До этого белгородцы уже писали губернатору Белгородской области о том, что остановки нужно обезопасить из-за возможности пострадать и от летящих осколков стекла. А вот в местах, где нельзя применить блоки или мешки с песком будут модульными конструкциями, производимыми для Минобороны.