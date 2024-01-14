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Разрушения

Дроны-камикадзе, артиллерия и миномёты: из чего обстреляли Белгородскую область вчера

14 января 2024, 10:40
Фото: 1MI
Разрушения

Вчера ВСУ атаковало Белгородчину миномётами, дронами-камикадзе и артиллерией

В ходе обстрелов Белгородской области вчера зафиксированы разрушения, также есть двое пострадавших из Грайворонского горокруга. В других муниципалитетах обошлось без пострадавших. Об этом сообщил Вячеслав Гладков.

За 13 января в Борисовском районе по окраине хутора Лозовая Рудка ВСУ выпустили три миномётных снаряда, на окраине села Богун-Город зафиксировано три гранатомётных выстрела. Пострадавших и разрушений нет.

В Валуйском горокруге при атаке ВСУ зафиксировано семь прилётов по селу Вериговка. Пострадавших и разрушений нет.


В Грайворонском горокруге под удар попала Мокрая Орловка, которую атаковали с помощью дронов-камикадзе. Пострадало двое местных жителей. В больницу один из них поступил с осколочными ранения лица, второй — с сотрясением головного мозга и ранением ноги. Зафиксировано три повреждённых автомобиля. Один полностью сгорел. Атаковано оказалось и село Сподарюшино — по нему выпущено два миномётных снаряда. Без последствий.

В Краснояружском районе четыре миномётных снаряда ВСУ выпустили по окраине села Староселье. По окраине Теребрено — шесть миномётных снарядов. Без пострадавших и разрушений.

В Шебекинском горокруге село Новая Таволжанка было атаковано двумя артиллерийскими и восемью миномётными снарядами, посёлок Красное — шестью миномётными снарядами, Терезовка и Марьино — по три миномётных снаряда. Также по хутору Панков и селу Муром выпущено по два миномётных снаряда. Пострадавших и разрушений нет.

За последние сутки в Белгородском районе были атакованы разные посёлки украинскими военными, в результате чего несколько автомобилей и гараж получили повреждения.

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