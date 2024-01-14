Дроны-камикадзе, артиллерия и миномёты: из чего обстреляли Белгородскую область вчера

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В Грайворонском горокруге под удар попала Мокрая Орловка, которую атаковали с помощью дронов-камикадзе. Пострадало двое местных жителей. В больницу один из них поступил с осколочными ранения лица, второй — с сотрясением головного мозга и ранением ноги. Зафиксировано три повреждённых автомобиля. Один полностью сгорел. Атаковано оказалось и село Сподарюшино — по нему выпущено два миномётных снаряда. Без последствий.



В Краснояружском районе четыре миномётных снаряда ВСУ выпустили по окраине села Староселье. По окраине Теребрено — шесть миномётных снарядов. Без пострадавших и разрушений.

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В Шебекинском горокруге село Новая Таволжанка было атаковано двумя артиллерийскими и восемью миномётными снарядами, посёлок Красное — шестью миномётными снарядами, Терезовка и Марьино — по три миномётных снаряда. Также по хутору Панков и селу Муром выпущено по два миномётных снаряда. Пострадавших и разрушений нет.