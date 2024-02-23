Дроны-камикадзе, артиллерия и миномёты: из чего обстреляли Белгородскую область вчера

В ходе обстрелов Белгородской области вчера зафиксированы разрушения, также есть двое пострадавших из Грайворонского горокруга. В других муниципалитетах обошлось без пострадавших. Об этом сообщил Вячеслав Гладков.