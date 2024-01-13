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Белгородское УМВД рассказало о результатах опроса семьи белгородки с анорексией

Жалоб и конфликтов нет? Региональное УМВД проверяет семью белгородки с анорексией

13 января 2024, 07:53

Белгородское УМВД рассказало о результатах опроса семьи белгородки с анорексией

В УМВД по Белгородской области сообщили о результатах опроса родственников, соседей и самой Яны Бобровой, которая помимо тяжёлой болезни возможно имеет серьёзные проблемы в отношениях с матерью.
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УМВД

В социальных сетях ведомство рассказало о ходе проверки семьи белгородки с анорексией. Сотрудники полиции опросили саму девушку, её родственников и соседей. Яна рассказала им, что «у неё доброжелательные отношению с матерью и отчимом, какие-либо жалобы на причинение ей телесных повреждений она не публиковала». А родственники и соседи утверждают, что конфликтов в семье нет.

Также в УМВД отметили, что девушка обращалась в медучреждение с травмой голени, «которую, с её слов, получила при падении». Теперь сотрудники ведомства проверяют публикацию и устанавливают первоисточник информации.

Редакция Бел.Ру продолжает следить за ситуацией. Напомним, ранее на историю Яны Бобровой отреагировали в оперштабе Белгорода и администрации Корочанского района.

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#УМВД#Проверка#Новости Белгорода#Семья#Родственники#Белгород#Соседи#Екатерина Никулина#Анорексия
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