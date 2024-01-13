Жалоб и конфликтов нет? Региональное УМВД проверяет семью белгородки с анорексией

В социальных сетях ведомство рассказало о ходе проверки семьи белгородки с анорексией. Сотрудники полиции опросили саму девушку, её родственников и соседей. Яна рассказала им, что «у неё доброжелательные отношению с матерью и отчимом, какие-либо жалобы на причинение ей телесных повреждений она не публиковала». А родственники и соседи утверждают, что конфликтов в семье нет.