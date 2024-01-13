Жалоб и конфликтов нет? Региональное УМВД проверяет семью белгородки с анорексией

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
В социальных сетях ведомство рассказало о ходе проверки семьи белгородки с анорексией. Сотрудники полиции опросили саму девушку, её родственников и соседей. Яна рассказала им, что «у неё доброжелательные отношению с матерью и отчимом, какие-либо жалобы на причинение ей телесных повреждений она не публиковала». А родственники и соседи утверждают, что конфликтов в семье нет.
Также в УМВД отметили, что девушка обращалась в медучреждение с травмой голени, «которую, с её слов, получила при падении». Теперь сотрудники ведомства проверяют публикацию и устанавливают первоисточник информации.
Редакция Бел.Ру продолжает следить за ситуацией. Напомним, ранее на историю Яны Бобровой отреагировали в оперштабе Белгорода и администрации Корочанского района.