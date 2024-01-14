Заведут уголовное дело: СК РФ прокомментировало ситуацию белгородки с анорексией

Напомним, что на этой неделе широко распространилась информация о молодой белгородке по имени Яна Боброва. В своей истории она обратилась за помощью к социальным активистам, чтобы собрать деньги на специализированное питание, необходимое в её борьбе с анорексией. Однако, после публикации материалов Бел.Ру, она попросила удалить все упоминания о ней. Волонтёры канала «Топаз на связи», которые помогали с организацией сбора средств, предполагают, что у Яны возникли проблемы в отношениях с её. матерью.