Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:00

Published Сегодня, 15:00

Modified Сегодня, 15:08

Updated Сегодня, 15:08

Уголовное дело

Заведут уголовное дело: СК РФ прокомментировало ситуацию белгородки с анорексией

14 января 2024, 15:00
Фото: 1MI
Уголовное дело

В СК РФ прокомментировали ситуация с белгородкой, страдающей анорексией

В Следственном комитете РФ принято решение о возбуждении уголовного дела по случаю с Яной Бобровой из Белгорода, и материалы проверки будут переданы в СУ СК России по Белгородской области с целью дальнейшего расследования.

Материалы проверки внутренних органов передадут в СУ СК России по Белгородской области. Будет возбуждено уголовное дело. Инфоцентр СК России также сообщил, что исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, что на этой неделе широко распространилась информация о молодой белгородке по имени Яна Боброва. В своей истории она обратилась за помощью к социальным активистам, чтобы собрать деньги на специализированное питание, необходимое в её борьбе с анорексией. Однако, после публикации материалов Бел.Ру, она попросила удалить все упоминания о ней. Волонтёры канала «Топаз на связи», которые помогали с организацией сбора средств, предполагают, что у Яны возникли проблемы в отношениях с её. матерью.

Вчера стало известно, что в семью девушки направят полицию и врачей. Однако после проверки УМВД в социальных сетях опубликовали информацию о проведённой проверке. Полиция опросила Яну, её родственников и соседей. Яна сообщила, что у неё хорошие отношения с мамой и она не может жаловаться на физическое насилие с её стороны. Родственники и соседи также заявляют, что в семье нет конфликтов.

Читайте также:
Жалоб и конфликтов нет? Региональное УМВД проверяет семью белгородки с анорексиейВ семью белгородки, болеющей анорексией, направили полицию и врачейБелгородка с анорексией попросила помощи: возможно, у неё проблемы с матерью
#Город#Общество#Уголовное дело#Следственный комитет#Соцсети#Россия#Новости Белгорода#Белгород#Татьяна Лукащева
Подпишитесь
Как живут дети из Белгородской области, которые отдыхают в других регионах?
Сегодня, 14:18
В Белгороде начали установку армированных модульных конструкций в людных местах
Сегодня, 14:40
Белгородка стала жертвой угроз после отказа принять некачественные работы по кровле
Сегодня, 09:40
Пострадали три авто и один гараж: последствия обстрелов в Белгородском районе
Сегодня, 10:30
Дроны-камикадзе, артиллерия и миномёты: из чего обстреляли Белгородскую область вчера
Сегодня, 10:40