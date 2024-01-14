Заведут уголовное дело: СК РФ прокомментировало ситуацию белгородки с анорексией

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Материалы проверки внутренних органов передадут в СУ СК России по Белгородской области. Будет возбуждено уголовное дело. Инфоцентр СК России также сообщил, что исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Напомним, что на этой неделе широко распространилась информация о молодой белгородке по имени Яна Боброва. В своей истории она обратилась за помощью к социальным активистам, чтобы собрать деньги на специализированное питание, необходимое в её борьбе с анорексией. Однако, после публикации материалов Бел.Ру, она попросила удалить все упоминания о ней. Волонтёры канала «Топаз на связи», которые помогали с организацией сбора средств, предполагают, что у Яны возникли проблемы в отношениях с её. матерью.
Вчера стало известно, что в семью девушки направят полицию и врачей. Однако после проверки УМВД в социальных сетях опубликовали информацию о проведённой проверке. Полиция опросила Яну, её родственников и соседей. Яна сообщила, что у неё хорошие отношения с мамой и она не может жаловаться на физическое насилие с её стороны. Родственники и соседи также заявляют, что в семье нет конфликтов.