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Posted Сегодня, 17:05

Published Сегодня, 17:05

Modified Сегодня, 17:07

Updated Сегодня, 17:07

Рисунок 1MI

Белгородка с анорексией попросила помощи: возможно, у неё проблемы с матерью

12 января 2024, 17:05
Фото: 1MI
Рисунок 1MI
Вчера Бел.Ру опубликовало новость о белгородке Яне Бобровой. Девушка с анорексией попросила помощи со сбором средств на спецпитание, а после попросила удалить всё упоминания о ней. Организовавшие сбор средств волонтёры канала «Топаз на связи» полагают, что Яна имеет проблемы в отношениях с матерью.

Белгородка Яна Боброва весит 20 килограммов при росте 160 сантиметров. Девушка не первый год лечит анорексию. Вчера, 11 января, Telegram-канал «Топаз на связи» опубликовал обращение Яны. Девушка просила помочь купить ей спецпитание. Активисты канала собрали нужную сумму и стали искать для белгородки подходящую больницу. Ситуацию просили предать максимальной огласке.

Журналисты Бел.Ру обратили внимание на эту историю и опубликовали материалы на своих ресурсах. На следующий день, 12 января, Яна обратилась в редакцию с просьбой удалить новости о ней. Бел.Ру пошло навстречу. Пропали записи о Яне и в Telegram-канале «Топаз на связи».

Но сегодня вечером владелец канала Евгений опубликовал обращение. Он утверждает, что Яна периодически страдает от действий своей матери.

У меня есть все основания полагать, что мать девушки намеренно препятствует её госпитализации для того, чтобы избежать снятия побоев с тела Яны, на её голове открытая незаживающая рана, а также множество гематом на теле, кроме того, в переписке девушка подтвердила, что лишилась возможности самостоятельно передвигаться также после нанесения побоев матерью.
Telegram-канал «Говорит ТопаZ»

По данным медиаресурса, девушка запугана. Яна не верит, что ей кто-то может помочь, а также очень боится своей матери. Канал также опубликовал фотографии Яны: материалы есть в нашем Telegram-канале.

Евгений рассказал Бел.Ру, что обратился в полицию.

Я оставил обращение в МВД Белгорода, они обещали провести проверку, но не смогли назвать даже примерных сроков её проведения. Состояние девушки зафиксировано, как психическое, так и физическое, если оно изменится в худшую сторону, вы [мать девушки] будете считаться в этом виновной.
Telegram-канал «Говорит ТопаZ»

Редакция Бел.Ру вновь связалась с девушкой. Яна утверждает, что это всё не так: якобы фотографии старые, а помощь ей не нужна. Чтобы разобраться в ситуации, журналист пообщался с Евгением, владельцем канала «Топаз». Тот сообщил, что огласка необходима, а девушка врёт из-за боязни.

Яна сейчас хочет уехать. Мы решаем вопрос с психологом, они общаются с ней. Она хочет переночевать у матери, но я постараюсь, чтобы она в больницу поехала. Она всё отрицает, потому что её мать очень сильно «прессует». Говорит, что она «позорит её на всю страну».
Евгений, владелец канала «Топаз»

Редакция Бел.Ру также намерена обратиться в полицию за комментарием. Журналисты продолжат следить за ситуацией.

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