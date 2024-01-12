Белгородка с анорексией попросила помощи: возможно, у неё проблемы с матерью

Журналисты Бел.Ру обратили внимание на эту историю и опубликовали материалы на своих ресурсах. На следующий день, 12 января, Яна обратилась в редакцию с просьбой удалить новости о ней. Бел.Ру пошло навстречу. Пропали записи о Яне и в Telegram-канале «Топаз на связи».